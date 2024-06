Hochwasser in Bayern – Wie müssen wir uns in Zukunft schützen?

Die Münchner Runde diskutiert

Wie oft müssen wir in Zukunft mit solchen Ereignissen rechnen und welche Rolle spielt dabei der Klimawandel? Wie können sich Gemeinden schützen und was müssen Hauseigentümer jetzt beachten? Welche Konzepte zum Schutz vor Hochwasser und Naturkatastrophen empfehlen Experten? Und was muss die Politik jetzt tun?

Unsere Gäste

Über diese Fragen diskutieren um 20.15 Uhr live in der "Münchner Runde": Thorsten Glauber, Umweltminister in Bayern (Freie Wähler), die SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge, der Klimaforscher und Hydrologe Prof. Harald Kunstmann sowie Andrea Gebhard, Stadtplanerin und Präsidentin der Bundesarchitektenkammer. Zugeschaltet aus Mainz: Meteorologe und ZDF-Wettermoderator Özden Terli, zudem Ulrich Fahrner, 2. Bürgermeister der stark von der Flut betroffenen Marktgemeinde Dinkelscherben im Landkreis Augsburg.

Moderiert wird die Sendung von BR-Chefredakteur Christian Nitsche.