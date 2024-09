Hilfe von oben: 50 Jahre Polizeihubschrauberstaffel in Franken

In Sekundenschnelle hat der Hubschrauber den Fluchtwagen eingeholt, zwei SEK-Beamte seilen sich ab und überwältigen den Angreifer. Ein Polizeihund rast hinter einem der Männer hinterher: Das Einsatzszenario, das die Polizeihubschrauberstaffel anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums auf dem Gelände der Otto-Lilienthal-Kaserne in Roth zeigt, ist fiktiv. Doch es verdeutlicht, wie schnell und leistungsstark die Hubschrauber mit den Teams zusammen sind.

Zwei Hubchrauber sind jederzeit einsatzbereit

Mindestens zwei jederzeit einsetzbare Hubschrauber habe man am Standort Roth zur Verfügung, so Michael Sachs, der Dienststellenleiter der Außenstelle Roth. Oft seien sogar drei bis vier vor Ort. Die Hubschrauber sind mit ihren Teams rund um die Uhr und jeden Tag des Jahres einsetzbar. Pro Jahr fliegen sie am Standort Roth etwa 1.500 Einsätze. Darunter sind neben vielen Vermisstensuchen auch besondere Lagen wie die Fahndung nach Straftätern. Die Hubschrauber sind fast wetterunabhängig einsetzbar, schnell am Einsatzort und bieten Technik wie Wärmebild, Nachtsicht oder Möglichkeiten, um Mobiltelefone aufzufinden, so Leiter Sachs.

Hubschrauber auch bei Großeinsatz in München dabei

Wie relevant die Hubschrauber sind, das betonte auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Er verwies auf den kürzlichen Großeinsatz in München: Beim Einsatz vor dem israelischen Generalkonsulat hätten die Einsatzkräfte in den Polizeihubschraubern innerhalb kürzester Zeit geholfen, die Lage in den Griff zu bekommen. Dabei "zeigt sich, dass die Investitionen gut und richtig waren", so Herrmann über den fortwährenden Ausbau der Staffel.