Herbstferien: 1,2 Millionen Passagiere am Flughafen München

Mit dem Beginn der Herbstferien erwartet der Flughafen München knapp 1,2 Millionen Passagiere. Allein heute sollen laut einem Sprecher 140.000 Reisende ankommen und abfliegen – es wird mit dem passagierreichsten Tag gerechnet. Kritik gab es, nachdem Anfang Oktober Passagiere lange warten mussten und Flüge versäumt hatten.

Kritik am Flughafen München nach Chaos Anfang Oktober

Der Münchner Flughafen steht in der Kritik. Er habe das Reiseaufkommen in den vergangenen Wochen nicht effizient abgewickelt, so lautet der Vorwurf der Stadt München und des Freistaates. Beide sind Mit-Eigentümer. Anfang Oktober, während viele Besucher wegen des Oktoberfests in München waren, hatten sich lange Schlangen im Bereich der Sicherheitskontrollen an Terminal 2 des Münchner Airports gebildet. Einige Fluggäste versäumten ihr Flüge.

Flughafen-Chef muss Rechenschaft abgeben

Im Nachgang musste sich Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor der Flughafen München GmbH, im Wirtschaftsausschuss des Münchner Stadtrats und in der CSU-Fraktionssitzung des bayerischen Landtags erklären. "Wir haben am 3. Oktober eine Situation gesehen, die völlig inakzeptabel für uns war", sagte Lammers nach der Fraktionssitzung der CSU am vergangenen Mittwoch. Man habe aber unmittelbare Sofortmaßnahmen ergriffen, die dazu geführt hätten, dass der Flughafen in den Tagen nach dem 3. Oktober wieder Performance gezeigt habe, so Lammers weiter.

Busse bringen Passagiere zu Kontrollen

Diese Sofortmaßnahmen hätten unter anderem beinhaltet, dass Fluggäste vom Terminal 2 – wo nicht alle Sicherheitskontrollspuren einsatzbereit waren – mit Bussen zum Terminal 1 verlagert wurden. Dort seien zusätzliche Sicherheitsschleusen eingerichtet worden. Auch habe man einzelne Flüge von Terminal 2 nach Terminal 1 verlegen können.

Auf die Bus-Shuttles und zusätzlichen Sicherheitskontrollen an Terminal 1 wolle die Flughafen München GmbH auch während der Herbstferien zurückgreifen, um die Reisenden schnell abzufertigen, teilte ein Unternehmenssprecher mit.

Ziele: Weniger Verspätung und schnellere Gepäckabfertigung

Langfristig soll der Münchner Airport wieder besser in seinem Kerngeschäft werden, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch im Landtag. Das bedeute: "Verspätungen reduzieren, Gepäck schneller abgefertigt bekommen und die Sicherheitskontrollen so auslegen, dass man rechtzeitig zu seinem Flieger kommt." Dafür soll der Flughafen mehr Personal bekommen, mindestens 500 zusätzliche Stellen. Die Maximalauslastung des Flughafens soll so von 3.000 Passagieren pro Stunde auf 4.000 ausgeweitet werden.

Flughafen findet kein Personal

Der Münchner Airport habe im Jahr 2023 über 1.500 und im laufenden Jahr über 500 Mitarbeitende rekrutiert, sagte Flughafen-Chef Lammers. Dass darüber hinaus nicht noch mehr Personal angestellt wurde, läge nicht am Geld, sondern daran, dass in Freising quasi Vollbeschäftigung herrsche.