Hochwasseropfer wollen Schutz: "Das will ich nie wieder erleben"

Josefina Groß legt zwei Scheite Holz in ihren Schwedenofen. Schnell flackert das Feuer auf. "Wir haben noch keine andere Heizung, ich dusche auch noch kalt", sagt die 65-Jährige. Die Ölheizung ist beim Hochwasser Anfang Juni kaputt gegangen, die neue Heizung noch nicht eingebaut. Sie und ihr Mann haben sich jetzt für Gas entschieden, weil das ausgelaufene Öl so große Schäden in ihrem Haus angerichtet hat. Obwohl sie in vielen Stunden schwerer Arbeit schon alle Böden herausgerissen und die nach dem Hochwasser schwarz verschimmelten Dielen und den öligen Sand darunter entfernt haben, riecht es noch immer nach Heizöl. Jetzt haben sie Laminat im Wohnzimmer gelegt: "Damit ich nicht wieder so teures Parkett rausreißen muss, falls das Wasser nochmal kommt", sagt Josefina Groß. Dass das Wasser wieder kommen kann, weiß sie – und davor hat sie große Angst. Die Bilder vom Hochwasser gehen ihr nicht mehr aus dem Kopf: "Als ich die Kellertür aufgemacht habe, da stand das Wasser schon unten, der ganze Keller war voll. Da hab ich schnell wieder zugemacht. Dann sind wir mit Booten abgeholt worden", erzählt sie.

Vier Monate Hochwasser-Renovierung: "schwere Zeit"

Am ersten Juniwochenende standen ganze Straßenzüge in Wertingen unter Wasser. Etwa 250 Haushalte waren vom Hochwasser betroffen. Viele Wertinger sind noch immer am Renovieren. Auch Josefina Groß und ihr Mann schlafen erst seit etwa 14 Tagen wieder in ihrem Haus. Vorher waren sie tagsüber hier, um zu arbeiten, nachts haben sie bei ihrem Sohn übernachtet. "Das war eine schwere Zeit, so schwere Arbeit", sagt Josefina Groß. "Ich kann mich gar nicht richtig freuen, dass jetzt alles neu ist, weil ich habe es nicht gemacht, weil ich wollte. Ich habe es gemacht, weil ich musste". Ihr gesamtes Erspartes sei dafür draufgegangen, auch der Bausparer. Rund 80.000 Euro hätten sie bisher investiert, um die Schäden zu beseitigen – etwa ein Fünftel hätten sie vom Staat und aus Spenden erstattet bekommen. Sie betont: Noch einmal könnten sie und ihr Mann das weder psychisch noch finanziell stemmen.

Bürgerinitiative für schnellen Hochwasserschutz

Weil sie das ebenfalls nicht mehr erleben wollen, haben sich andere betroffene Wertinger zur Bürgerinitiative "Hochwasserschutz jetzt" zusammengeschlossen. Der Name ist hier Programm: Bereits seit 2017 gibt es nämlich eine Machbarkeitsstudie, in der steht, welche Maßnahmen sinnvoll wären, um Wertingen vor einem solchen Hochwasser zu schützen. Etwa eine Sohleintiefung beim Zusamkanal oder die Ausweisung von Retentionsflächen, so dass das Wasser hierhin laufen kann, anstatt Gebäude zu beschädigen. Doch von diesen Maßnahmen wurde bisher nichts umgesetzt. Laut Wasserwirtschaftsamt wurden zwar bis 2020 Untersuchungen durchgeführt, dann sei das Projekt aber wegen Personalmangels zurückgestellt worden. Ab November gebe es hier wieder Kapazitäten. Die Mitglieder der BI haben bereits über 1.000 Unterschriften gesammelt, um ihrer Forderung nach einer sofortigen Umsetzung der Maßnahmen Nachdruck zu verleihen. Diese wollen sie am Mittwochabend (23.10.24) bei einer Bürgerversammlung an Vertreter des Wasserwirtschaftsamts sowie Bürgermeister Willy Lehmeier (Freie Wähler) überreichen.

Bürgermeister fordert mehr Befugnisse für Kommunen in Sachen Hochwasserschutz

Auch der Wertinger Bürgermeister kritisiert, dass jahrelang nichts von den angedachten Projekten umgesetzt wurde. Er fordert hier, ähnlich wie beim kommunalen Straßenbau, mehr Handlungsmöglichkeiten für die Stadt. Bisher müssen solche Hochwasserschutzmaßnahmen vom zuständigen Wasserwirtschaftsamt geplant und umgesetzt werden. Lehmeier schlägt hingegen vor, hier auch der Kommune Befugnisse zu übertragen. Die sollte Maßnahmen auch in Eigenregie umsetzen dürfen, die dann vom Staat bezahlt werden sollten. Die Mitglieder der Bürgerinitiative schlagen außerdem vor, sich mit den umliegenden Kommunen an der Zusam zusammenzuschließen, um gemeinsame Konzepte zu entwickeln. All das wollen sie bei der Versammlung vorbringen.

Auch Josefina Groß wird zur Bürgerinformationsveranstaltung gehen. Genau wie die Mitglieder der Bürgerinitiative hofft sie auf gute Nachrichten und damit einen baldigen Start der Umsetzung der Hochwasserschutzprojekte in Wertingen.