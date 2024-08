Problemhunde in Dinkelscherben: Hundehalter flieht vor Polizei

Die Irrungen und Wirrungen um einen polizeilich bekannten Hundehalter aus Dinkelscherben und seine als aggressiv geltenden drei Hunde sind um eine Episode reicher. Wie die Polizei mitteilt, hatten Beamten den Mann am Montagmittag in der Nähe seines Hauses entdeckt, er konnte aber in seinem Auto entkommen. Zeugen hatte zuvor den 40-Jährigen gesehen und sich bei den Beamten gemeldet.

Hundehalter flieht mit Hund und Auto

Eine Streife fand den Mann dann in der Nähe seines ehemaligen Wohnhauses in Dinkelscherben. Im Auto hatte er, so die Polizei, mindestens einen seiner Labradore. Als der Mann jedoch die Beamten entdeckte, sprang er nach Polizeiangaben in sein Auto und brauste davon. Auf seiner Flucht fuhr er einen Gartenzaun an.

"Unverhältnismäßig": Polizei verzichtet auf Verfolgungsjagd

Auf eine Verfolgungsfahrt verzichteten die Beamten allerdings, diese wäre "in Anbetracht des zugrunde liegenden Sachverhaltes in keinem Fall verhältnismäßig gewesen", heißt es im Polizeibericht. Die Spur des Mannes verlor sich dann. Gegen den 40-Jährigen ermittelt die Polizei jetzt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Zahlreiche Vergehen: Polizei bittet um Hinweise

Nach wie vor bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Aufenthalt des Mannes. Der Mann steht im Verdacht, insgesamt bereits dreimal seine Hunde aus Tierheimen illegal geholt zu haben, nachdem ihm die Polizei zuvor die Tiere weggenommen hatte.

Man ermittle darum in diesem Fall wegen Hausfriedensbruch und Verwahrungsbruch: Die Hunde befanden sich nämlich nach Angaben der Polizei in Neuburg in amtlicher Verwarnung und waren daher behördlich im Tierheim Neuburg untergebracht. Zudem müsse noch ermittelt werden, wie der mutmaßliche Täter ins Tierheim gelangt ist.