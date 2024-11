Gedächtnis-WM: Lehrer aus Unterfranken holt dreimal Silber

Sekunde für Sekunde hört Christian Schäfer eine neue Ziffer, die er sich merken muss. "Spoken Numbers" heißt die Disziplin bei der Gedächtnis-WM im schwedischen Lund. Und dann muss er die Zahlen wiedergeben – alle in der richtigen Reihenfolge. Der Unterfranke schafft 129 Ziffern und holt sich damit die Silber-Medaille in dieser Disziplin. Für ihn bleibt es nicht nur bei einer Medaille.

Hunderte Zahlen in wenigen Minuten merken

Der Lehrer aus Haßfurt konnte sich 399 Zahlen in nur fünf Minuten merken. Auch in der Disziplin "30 Minuten Binär-Zahlen merken" konnte Christian Schäfer überzeugen: Er hat 3.800 Einsen und Nullen in der richtigen Reihenfolge wiedergegeben. In drei Disziplinen hat er es damit auf den zweiten Platz geschafft und sich gleich drei Silber-Medaillen gesichert.

Drei Silber-Medaillen für Christian Schäfer

Drei Tage lang trat der 32-jährige Lehrer in Schweden gegen etwa 50 Superhirne aus der ganzen Welt an. In der Gesamtwertung landete der Unterfranke auf Platz 8. "Damit bin ich super zufrieden, die drei zweiten Plätze freuen mich sehr, die Silbermedaillen sind eine gute Ausbeute. Mein ursprüngliches Ziel, die Top Ten, habe ich erreicht", sagt Christian Schäfer gegenüber BR24.

Merk-Technik verinnerlicht

Um bei der Gedächtnis-WM teilzunehmen zu können, braucht es eine gewisse Begabung und das nötige Training, gibt Schäfer zu. Vor Wettbewerben sitze er schon regelmäßig am Computer, um zufällige Zahlenabfolgen zu rekapitulieren. Einfach, um in Übung zu bleiben, sagt er. Das Grundprinzip sei keine Hexerei, sondern Technik, die jeder und jede erlernen könne, erklärt Schäfer. Dazu brauche man vor allem eine blühende Phantasie.

Christian Schäfer verknüpft Zahlen mit Bildern

Um sich Zahlen in der richtigen Reihenfolge zu merken, verknüpft Schäfer die Zahlen im Kopf nämlich mit Bildern, die er dann entlang eines gedachten Weges ablegt. Wenn er später in Gedanken diesen Weg erneut geht, "findet" er dort die Zahlen wieder.

Wenn man sich die zehn größten Städte Bayerns in der richtigen Reihenfolge merken will, weiß der Lehrer einen anderen Trick: Jedem Städte-Namen ordnet er ein Körperteil zu. Es beginnt mit den Füßen. Die stehen in seiner Phantasie in Maßkrügen voller Bier. Bier gibt es auf dem Oktoberfest. Und das ist in München. München ist die größte Stadt Bayerns. Danach folgen neun weitere Stationen über die Knie, den Hintern, den Ellenbogen bis zum Kopf.

Wettkönig bei "Wetten, dass"

Schäfer unterrichtet Mathe und Informatik an der Friedrich-Fischer Schule, eine Fach-und Berufsoberschule in Schweinfurt. Seine Schüler und Schülerinnen haben ihm fest die Daumen gedrückt. Seinen persönlichen Rekord hat er während einer Deutschen Meisterschaft aufgestellt: In der Disziplin Zahlenmarathon konnte er sich 2.400 Ziffern in der richtigen Reihenfolge merken und fehlerfrei vortragen.

Schäfer war 2014 schon im ZDF bei "Wetten, dass", merkte sich Spielkarten unter Wasser und wurde Wettkönig der Sendung.