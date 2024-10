Gasaustritt in Bad Kötzting - Gebäude evakuiert

In Bad Kötzting im Landkreis Cham tritt in einer größeren Menge Gas aus. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 9 Uhr im Zuge einer Parkhaussanierung versehentlich eine Gasleitung in der Gehringstraße angebohrt.

Menschen müssen Wohnungen verlassen

Die Feuerwehr hat einen Sicherheitsradius von 100 Metern um die Unfallstelle eingerichtet. Betroffen sind die Holzapfel-, Gehring- und Metzstraße. Rund 20 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, auch Geschäfte sind von der Evakuierung betroffen. Die Betroffenen werden in einem nahegelegenen Hotel vom Bayerischen Roten Kreuz versorgt.

Gasleitung muss "abgequetscht" werden

Aktuell tritt laut einem Polizeisprecher immer noch sichtbar Gas aus, dies wird auch noch bis zum Mittag andauern. Zuerst müsse der Asphalt aufgebohrt werden, bevor die Gasleitung dann – so der Polizeisprecher – "abgequetscht" werden könne. Vertreter des Energieversorgers und von Fachfirmen sind vor Ort.

Die Polizei bittet darum, den Gefahrenbereich zu meiden und in der Nähe kein offenes Feuer zu entzünden. Im Einsatz sind auch mehrere Feuerwehren. Verletzt wurde bislang niemand. Die Integrierte Leitstelle Regensburg gab eine amtliche Gefahrenmitteilung heraus.