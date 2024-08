Bagger beschädigt Gasleitung in Regensburg - Häuser geräumt

Einsatzkräfte in der Konradsiedlung Regensburg: Ein Bagger hat eine Gasleitung beschädigt

Einsatzkräfte in der Konradsiedlung Regensburg: Ein Bagger hat eine Gasleitung beschädigt

28.08.2024, 11:01 Uhr Audiobeitrag

Warnung vor ausströmendem Gas in Regensburg: In der Konradsiedlung im Norden der Stadt ist am Morgen bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden. Die Anwohner waren aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.