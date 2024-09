Frau flieht nach Messerstich auf Balkon, Ehemann festgenommen

Im Nürnberger Stadtteil Gleißhammer kam es am Dienstagabend zu einem Einsatz, bei dem die Polizei eine Frau vor ihrem Ehemann retten musste. Der Mann soll die Frau nach Angaben der Polizei mit einem Messer angegriffen und ihr in den Bauchraum gestochen haben. Sie konnte sich auf den Balkon retten und wurde von den Beamten mit der Drehleiter in Sicherheit und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der 54-jährige Mann wurde von Spezialkräften festgenommen.

Messerattacke in der Wohnung des Ehepaars

Die Polizei war demnach gegen 19.45 Uhr alarmiert worden, dass ein Mann in einer Wohnung in der Zerzabelshofstraße seine Ehefrau angegriffen und mit einem Messer verletzt habe. Bis die Einsatzkräfte eintrafen, konnte die 52-Jährige verletzt auf den Balkon flüchten. Beamte des Unterstützungskommandos der Bayerischen Bereitschaftspolizei (USK) holten sie per Drehleiter vom Balkon im dritten Stock.

Verletzte Frau außer Lebensgefahr, SEK holt Mann aus Wohnung

Die 52-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, sie hatte eine Stichwunde im Bauchraum erlitten. Lebensgefahr bestehe nach Einschätzung der behandelnden Ärzte derzeit nicht, so die Polizei.

Nachdem die Polizeibeamten vor Ort vergeblich versucht hatten, mit dem Ehemann in der Wohnung Kontakt aufzunehmen, wurden Spezialeinsatzkräfte (SEK) hinzugezogen. Sie drangen schließlich gegen 23.00 Uhr in die Wohnung ein und nahmen den ihn fest.

Küchenmesser als Tatwaffe sichergestellt

In der Wohnung stellten sie ein Küchenmesser sicher, bei dem es sich offensichtlich um die Tatwaffe handele, so die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 54-Jährige mit über einem Promille alkoholisiert war, daher wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung hat die Kripo Nürnberg übernommen. Die Staatsanwaltschaft hat Haftantrag gegen den Mann beantragt, der nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt wird.