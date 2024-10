Flüchtiger Todesfahrer von Riekofen: Polizei weitet Fahndung aus

Fünf Wochen nach dem tödlichen Unfall mit Fahrerflucht Anfang September bei Riekofen im Kreis Regensburg ist der Fahrer immer noch nicht gefunden worden. Am Dienstag hat die Polizei damit begonnen, in der Region Plakate mit Details zu dem Unfall zu verteilen. Und zwar nicht nur in der Oberpfalz, wo der Unfall passiert ist, sondern auch in Niederbayern.

Fahndungsdruck soll zum Täter führen

Damit soll laut einem Sprecher zum einen der Fahndungsdruck erhöht werden, zum anderen hofft die Polizei damit auf weitere Zeugenhinweise. Der Unfall passierte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 4. September. Ein 24 Jahre alter Fußgänger wurde von einem Fahrzeug erfasst. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Unfallfahrer fuhr einfach weiter.

Plakat informiert über Details zum tödlichen Unfall

Bei dem Fahrzeug könnte es sich laut Polizei um ein SUV-Modell handeln. Das Auto müsste am rechten Kotflügel, an der Motorhaube und an der Windschutzscheibe beschädigt sein. Außerdem könnten auch an der Beifahrertüre Schäden sichtbar sein, so die Polizei. Die Polizei hat in Ortschaften im Umkreis der Unfallstelle schon zahlreiche Autos überprüft, darunter sämtliche Fahrzeuge in Riekofen.