Fischen in trübem Wasser: Taucher holen Müll aus der Pegnitz

Seit 2022 lässt das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg mit Hilfe von Berufstauchern den Müll aus der Pegnitz herausholen. In diesem Jahr wird wieder eine Strecke von rund 3,5 Kilometern abgesucht. Dabei tritt regelmäßig Interessantes ans Tageslicht, Klassiker wie Smartphones, E-Scooter und Einkaufswägen, aber ein Tresor war auch schon dabei. In diesen Tagen wird die Pegnitz erneut abgesucht, von der Wöhrder Wiese bis runter zur Großweidenmühle. Auch dieses Mal wurden schon einige Kuriositäten gefunden.

Suche im trüben Wasser: Fingerspitzengefühl gefragt

Ohne Tauchausrüstung geht gar nichts. Andreas Kutsch und Kolja Bäumel tauchen schon seit den frühen Morgenstunden in dem überwiegend trüben Gewässer der Pegnitz. Auf Höhe der Wöhrder Wiese haben sie angefangen und sich nach und nach Richtung Innenstadt vorgearbeitet.

Am Ufer der Liebesinsel in der Innenstadt steht Jochen Grau mit einer gelben Leine, die dient als Orientierung für die Taucher, damit der Fluss im Rasterschema abgesucht werden kann. Vieles sei Handarbeit, sagt Jochen Grau, Inhaber der Firma Subsa. Denn das Wasser sei oft so trüb, dass man dann nur ertasteten könne, was da gerade am Grund liegt. Es brauche Fingerspitzengefühl, zum Beispiel bei einem Smartphone, das im schlammigen Untergrund liegt. Bei größeren Gegenständen nutzen die Taucher Schwimmhilfen, die dann beispielsweise an einem großen Sonnenschirm am Grund festgemacht werden, um diesen ans Ufer zu bringen. Ein Kraftakt.

Smartphones, Sonnenhut und Stahlhelm

Auch heute finden die Taucher wieder Kuriositäten, neben einigen Smartphones, Ausweisen und einer Badeente kommt plötzlich etwas Rundes, Metallisches ans Licht. Es stellt sich als alter Stahlhelm heraus – vielleicht aus dem Zweiten Weltkrieg – sicher kann man es nicht mehr sagen. Der Helm ist völlig durchlöchert vom Rost. Auch ein altes Nokia-Handy fischen die Taucher heraus. "Der Akku hat noch einen Strich", scherzt Kolja Bäumel.