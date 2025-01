Wo einst Schläuche trockneten: Feuerwehrhaus unter Denkmalschutz

In Vornbach am Inn im Landkreis Passau kann man auf einen Blick sehen, wie sich die Freiwillige Feuerwehr in den vergangenen 100 Jahren auf dem Land professionalisiert hat: Ein Feuerwehrgerätehaus aus dem Jahr 1893 steht neben einem modernen. Im Vergleich ist das alte Haus winzig, allein ein modernes Feuerwehrfahrzeug würde nicht mehr hineinpassen.

Es muss eng und wackelig in dem alten Holzturm gewesen sein, als Feuerwehrmänner hinaufstiegen, um Schläuche zum Trocknen aufzuhängen. Dass das alte Haus jetzt unter Denkmalschutz steht, freut die Feuerwehrleute außerordentlich. "Das ist ein Adelstitel für unsere Feuerwehr. Endlich wird es so gesehen, wie wir es schon immer gesehen haben: Dass es ein erhaltenswertes Gebäude ist", sagt Vorstand Kornelius Schiestl.

Keine Fördermittel für historischen Holzturm

Schiestl macht kein Geheimnis daraus, dass in der Gemeinde nicht alle das alte Feuerwehrgerätehaus erhalten wollten. Als vor einigen Jahren das Dach undicht und Holzbalken morsch wurden, gab es laut Schiestl keine finanzielle Unterstützung der Gemeinde. Mehrere Versuche, Geld über die Dorferneuerung zu bekommen, scheiterten.

Den Feuerwehrmännern und -frauen blieb also nichts anderes übrig, als sich selbst um die Renovierung zu kümmern. Rund 20 Feuerwehrlehrer packten mit an und richteten ehrenamtlich den Turm her.