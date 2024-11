Festnahme in Blaichach: Steckt Jugendlicher hinter Brandserie?

Noch gilt sie als nicht geklärt, die Brandserie von Blaichach. Am Donnerstag vergangener Woche (07.11.2024) aber klickten Handschellen und ein Jugendlicher wurde der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Kempten vorgeführt. Die erließ Haftbefehl gegen den jungen Mann.

Er könnte verantwortlich sein für Garagenbrände, brennende Papiercontainer, Holzlager und Kellerabteile. Die hatte die 6.000-Einwohner zählende Gemeinde seit Monaten in Atem gehalten. Weil der Brandstifter immer wieder entkam, wollten Blaichacher selbst patrouillieren, um den Täter zu fassen. Davon aber hatte die Polizei abgeraten.

Festgenommener wurde bereits im Oktober verdächtigt

Bereits im Oktober dieses Jahres war der jetzt Festgenommene ins Visier der Ermittler geraten, neben anderen auch seine Wohnung durchsucht worden. Die dabei sichergestellten Datenträger sollen den Verdacht gegen den Blaichacher erhärtet haben.

Deshalb habe die Richterin seine Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt angeordnet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei in Kempten. Geklärt werden müsse, ob der junge Mann möglicherweise Mittäter hatte. Wegen des laufenden Ermittlungsverfahrens gibt es von den zuständigen Stellen vorerst keine weitere Informationen, so die Behörden.