Faktenfuchs: Video zeigt Polizeieinsatz in Bonn, nicht München

Bei dem Video handelt es sich nicht um den Einsatz in München am Donnerstagvormittag, sondern um einen Polizeieinsatz in Bonn am Mittwochnachmittag. Laut "Tagesschau" wurden bei einem Streit zwischen Obdachlosen zwei Menschen mit einem Messer schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde danach von der Polizei gestellt. Als er ein Messer zog, schossen die Polizisten auf ihn. Der mutmaßliche Täter verstarb laut dem Bericht nach einer Not-OP.

Sonne in München, Regen in Bonn

Das Video, das von einigen fälschlicherweise dem Vorfall in München zugeschrieben wird, zeigt diese Szene in Bonn. Das Fastfood-Restaurant sowie ein Autohaus, in deren Nähe der Einsatz stattfand, sind deutlich zu erkennen. Dass es sich dabei nicht um die Geschehnisse in München handelt, wird auch daran deutlich, dass die Straße nass ist und der Himmel grau. Während der Schüsse in München am Donnerstagvormittag schien die Sonne.

Das Video aus Bonn wurde insbesondere von internationalen Accounts auf X, ehemals Twitter, fälschlicherweise den Vorkommnissen in München zugeschrieben. Auch der ägyptische Fernsehsender "AlQahera News" verbreitete die Aufnahmen von Bonn im falschen Zusammenhang.

Gerade bei Vorfällen wie Schießereien, Terrorangriffen oder Amokläufen kommt es häufig vor, dass veraltete Bilder und Videos in falschem Kontext erneut gepostet werden. Die Polizei München hatte auch deshalb auf X darum gebeten, keine Bilder von dem Vorfall zu verbreiten.

Fazit

Das Video eines Polizeieinsatzes, bei dem Polizisten auf einen Mann schießen, zeigt nicht, wie teilweise behauptet wird, die Vorfälle vom Donnerstag in München. Es zeigt einen Einsatz vom Mittwoch aus Bonn, bei dem ein mutmaßlicher Messerangreifer von der Polizei gestellt und niedergeschossen wurde.