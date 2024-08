Ernte läuft im Zwetschgenland Franken

Die Zwetschge blickt auf eine lange Anbautradition in Franken zurück. Die Frucht ist dort zuhause und das schon seit Jahrhunderten. Anfang 1900 wurden getrocknete und damit haltbare Früchte als wichtiges Handelsgut von Franken bis ins Vereinigte Englische Königreich exportiert und auch heute noch gehört sie zum Landschaftsbild in der Fränkischen Schweiz. Dort wird sie zu Bränden, zum berühmten lauwarmen Zwetschgendatschi oder zur Zwetschenbratwurst verarbeitet. In diesem Jahr fällt die Ernte von Obstgarten zu Obstgarten sehr unterschiedlich aus.

Erste Sorten werden geerntet

Die Landesanstalt für Wein- und Gartenbau geht in diesem Jahr von 30 bis 40 Prozent weniger Ernte aus als noch in den Vorjahren. Schuld daran ist der späte Frost. Die frühen Zwetschgensorten werden bereits ab Juli geerntet, späte Sorten gibt es bis in den Herbst hinein. Insgesamt bauen im Freistaat rund 700 Betriebe die Frucht an. Bayernweit gesehen liegen 83 Prozent der Anbaufläche für Zwetschgen in Franken, ein großer Teil in Unterfranken, aber auch im Landkreis Forchheim. Die größten deutsche Anbaugebiete in Deutschland sind in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Wichtig zu wissen: Die Zwetschge ist eine Unterart der Pflaume. Sie ist eher länglich und eher kleiner als die Pflaumen. Oft kann man sie aber auch nur an der Form des Steins unterscheiden. Der der Pflaume ist rundlich, der der Zwetschge länglich.

Kenner der blauen Frucht

Eigentlich kommt Willibald Schmidt aus einem ganz anderen Berufszweig, doch vor Jahrzehnten hat er eingeheiratet und sich so auch dem Obstanbau in der Gegend um Leutenbach verschrieben. 1995 wurde der Hof in Leutenbach im Landkreis Forchheim, der schon über Generationen betrieben wird, auf ökologische Landwirtschaft umgestellt. Mit Sorge schaut Schmidt in diesem Jahr auf die Zwetschgenernte: "Hier hängen die Bäume voll und vier Kilometer weiter findet man fast keine Früchte zum Ernten", sagte er. Auf seinen landwirtschaftlichen Flächen baut er Äpfel, Kirschen, Mirabellen, Birnen, Quitten und eben Zwetschgen an. Die Ernte dafür läuft derzeit. Mittlerweile kümmert sich sein Sohn Jochen hauptsächlich um den Betrieb. Es wird nicht mit Pestiziden gespritzt, sondern versucht, mit natürlichen Feinden gegen Schädlinge anzugehen. Doch aufgrund des Wetters wird auch der Obstanbau immer schwieriger. Einmal richtig heiß, dann wieder heftiger Regen. "Wir hatten schon bei den Kirschen nicht ganz die Hälfte was wir letztes Jahr hatten und bei den Zwetschgen sind es vielleicht 20 Prozent vom letzten Jahr und bei den Äpfeln ist es noch schlimmer", erklärt Junior-Chef Jochen Schmidt.