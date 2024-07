EM 2024: Paul Breitner exklusiv über DFB-Chancen gegen Spanien

Deutschland im Viertelfinale der Fußball-EM 2024? Hätte man das dem ehemaligen FC-Bayern-Profi Paul Breitner vor einem Jahr erzählt, als die DFB-Elf auf karge Spiele zurückblickte, hätte er gesagt: "Mindestens." Das liege daran, weil seiner Meinung nach nicht nur die deutschen Fußballer diese schlechte Phase durchlebten, sondern auch andere Nationen.

Gerade in der Zeit zwischen Großturnieren haben "die Spieler vor allen Dingen eines: sehr viel Angst, sich für die Champions League oder die Meisterschaft zu verletzen - und deswegen spiele viele nur mit dreiviertelter Kraft", sagte der Weltmeister von 1974 im Exklusiv-Gespräch mit BR24Sport-Moderatorin Marianne Kreuzer im Rahmen der Serie "Kreuzer trifft ...".

Paul Breitner: "Toni Kroos der Schlüssel zum Erfolg"

Vor allem ein Spieler imponiert dem Torschützen zum 1:1 im WM-Finale von 1974 im Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Ein Schlüssel zum Erfolg war natürlich Toni Kroos. Was entscheidend ist: Er ist das Zentrum, er ist die personifizierte Verantwortung."

Gerade gegen den spielstarken Viertelfinal-Gegner Spanien (Freitag, live ab 18 Uhr in der Radioreportage im BR24Sport Livecenter) kommt es laut Breitner auf die Kleinigkeiten an: "Du musst hoffen, dass dich die Spanier ins Spiel kommen lassen, dass sie dich nicht schwindlig machen mit der Art, wie sie Tiki-Taka spielen."

Wenn diese Tür aber nun aufgehe, dann komme es erneut auf Kroos an: "Wenn wir, wenn unsere Mannschaft, dann spürt: 'Oh, da haben sie heute vielleicht eine kleine Schwäche', da ist dann federführend Toni Kroos da." Und der weise seine Mitspieler dann an, diese Schwäche zu nutzen. Der frühere FCB-Mittelfeldspieler Kroos spielt sein letztes Turnier, nach der EM wird er seine Karriere beenden.

Breitner holte den EM-Titel 1972 und den WM-Titel 1974

Breitner selbst hat den EM-Titel mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft 1972 gewonnen - und zwei Jahre später auch die WM. Am Mittwoch (3.7.2024) jährte sich der Finaltag übrigens zum 50. Mal - die aktuelle BR-Doku "Heimspiel 74 · Die erste Fußball-WM in Deutschland" gibt noch einmal Einblicke - unter anderem mit den Erinnerungen von Breitner, Sepp Maier oder auch Günter Netzer.

Die Zeit bei der Heim-WM damals könne man "überhaupt nicht vergleichen" mit heute, findet er: "Weil wir von einer Euphorie während der ganzen WM nix miterlebt haben. Glaubst du, du hast in Malente oder in der Sportschule Kaiserau oder in die Sportschule Grünwald - und wir waren ja nur in Sportschulen - glaubst du, du hast irgendetwas von einer Stimmung miterlebt?" Nur punktuell habe man etwas mitbekommen, aber "ansonsten war das stimmungsmäßig eine Nullnummer für uns".