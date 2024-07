Nagelsmann vor Spanien: "Wollen am Ende die Champions sein"

Die deutsche EM-Party soll bei der Euro 2024 noch nicht im Viertelfinale gegen die Furia Roja enden. In Stuttgart setzt Kapitän Ilkay Gündogan deshalb nicht nur auf ein starkes Team, sondern auch auf die Euphorie der Fans, die die Mannschaft gegen Spanien noch zusätzlich pushen kann. "Wir fühlen uns gewappnet für ein schwieriges Spiel auf Augenhöhe", sagt Gündogan bei der Abschlusspressekonferenz selbstbewusst.

Nagelsmann bereit für "toughes" Spiel

Mit Spanien hat die deutsche Nationalmannschaft am Freitag (18 Uhr in der Radioreportage) einen starker Gegner vor der Brust. Bundestrainer Julian Nagelsmann zollte dem Gegner vor dem K.-o.-Spiel zwar Respekt ist aber "guter Dinge und überzeugt, dass wir ein gutes Spiel machen werden." Klar ist: "Es ist ein Viertelfinale und wir wollen das Spiel gewinnen". Das wolle auch Spanien, "deshalb wird es ein toughes Spiel werden".

Alles oder nicht gegen Spanien

Am Freitag heißt es jetzt also wieder alles oder nichts für die deutsche Mannschaft: "Es sei schon eines der bedeutsameren Spiele", so Nagelsmann. Der das Duell gegen den Mitfavoriten aber noch nicht als Höhepunkt der Reise sieht. Man wisse ja nicht, was noch kommt. "Wir wollen am Ende die Champions sein im eigenen Land", verkündete der 36-Jährige.

Wirtz oder Sané

Dem Bundestrainer stehen für das mit Spannung erwartet Duell alle 26 Spieler zur Verfügung. Die Besetzung der Startelf gegen die Iberer wollte Nagelsmann allerdings nicht verraten. "Wir haben noch ein, zwei Fragezeichen", das werde man noch abwägen. Offen ließ der Coach auch, ob Leroy Sané seinen Platz in der Startelf für Florian Wirtz wieder räumen muss. Jonathan Tah ist nach seiner Gelbsperre auch wieder in der Innenverteidigung an der Seite von Antonio Rüdiger einsetzbar.

Duell der Jungstars

Mit Spannung wird am Freitag auch das Duell der Jungstars Jamal Musiala und Lamine Yamal erwartet, die jeweils in der Offensive Akzente für ihre Teams setzen sollen. "Mein Fokus liegt weniger auf Yamal als Jamal", sagte Nagelsmann.

Der dennoch ein Thema ist: "Er sei für sein Alter schon sehr weit", lobte Gündogan den 16-Jährigen. "Mit seiner Art und weise, wie er spielt" sei Yamal ein wichtiger Spieler für die Furia Roja. Es sei dennoch "keine Vorgabe, dass wir ihn aus den Socken hauen," erklärte Nagelsmann. Man wolle die Probleme spielerisch lösen. Auch für Spaniens Mittelfeldstrategen Rodri habe man eine Idee entwickelt, unterstrich der Bundestrainer. Auch er wenn Gündogan sagt, als 'holding midfielder' ist er für mich der Beste auf der Welt."