Gegner-Experte Kroos: Wie das DFB-Team Spanien knacken kann

Er ist der Gegner-Experte im deutschen Team. Den Viertelfinal-Gegner Spanien (Freitag, 18 Uhr live in der Radioreportage) kennt Deutschlands Nummer acht so gut wie kein anderer in der Nationalmannschaft. Schließlich spielte Toni Kroos nach seinem Weggang vom FC Bayern München im Sommer 2014 bis zuletzt insgesamt zehn Jahre bei Real Madrid, Spaniens allergrößtem Fußballklub. Den Stolz der Hauptstadt. Nach der Fußball-Europameisterschaft 2024 wird er seine Karriere beenden.

Das Gros der spanischen Nationalmannschaft hat Kroos schon auf dem Platz kennengelernt, die Mitspieler, aber auch die Journalisten hängen dem Spielmacher der deutschen Nationalmannschaft also an den Lippen vor dem Duell, das manche Experten schon als "ein vorweggenommenes Finale" sehen.

Kroos: "Die Spanier spielen einen guten Ball, wir aber auch"

Die gute Nachricht aus der etwas mehr als halbstündigen Pressekonferenz mit Toni Kroos also schon einmal zu Beginn: Der 34-Jährige geht nicht davon aus, dass das DFB-Team ausscheidet: "Ich gehe davon aus, dass wir uns hier alle nochmal sehen", sagte er ins Rund der Journalisten. "Die Spanier spielen einen guten Ball in diesem Turnier, das muss man ihnen lassen. Wir aber auch, das muss man uns lassen."

So oder so bilanzierte er schon einmal: "Wir haben so ein gewisses Minimalziel erreicht. Egal, wie das Spiel ausgeht: Im Nachgang kann man von diesem Turnier nicht mehr von einer Katastrophe sprechen." Aber er fügte auch an: "Wir haben uns als Mannschaft das Ziel gesetzt, dieses Turnier zu gewinnen."

Wie das mit dem Weiterkommen gegen Spanien funktionieren soll? "Grundsätzlich kann man schon sagen, dass solche Spiele natürlich auch in der Mitte entschieden werden", sagte der deutsche Mittelmann Kroos in der Pressekonferenz am Mittwoch. "Wer da ein gewisses Übergewicht bekommt, wer da die Duelle gewinnt, das Spiel mehr kontrollieren kann, hat immer die Chance, das Spiel zu gewinnen?"

Kroos letzter Siegtorschütze gegen Spanien

Kroos' Gegenüber könnte dann in Teilen auch Rodri sein, der spanische Sechser, von dem der 34-Jährige eine hohe Meinung hat: "Er ist ein Topspieler, vor allem prädestiniert für diesen Pep-Fußball in Manchester. Was ihn so ein bisschen von mir unterscheidet: Er ist ein klarer Sechser und ich suche mehr die Halbräume." Sonst gebe es aber schon Gemeinsamkeiten, Kroos honoriert auch, dass Rodri zuletzt viele wichtige Tore erzielte.

A propos Tore: Der Ex-Bayer Kroos war der deutsche Torschütze beim letzten Sieg der Deutschen gegen Spanien, ein 1:0 im Testspiel 2014. Er war aber auch auf dem Platz, als das DFB-Team das WM-Halbfinale 2010 verlor und in der Nations League beim 0:6 von Sevilla 2020. Diesmal soll alles etwas anders sein, alleine weil Kroos das deutsche Team widerstandsfähiger sieht, es habe in den vergangenen Monaten Spiele gewonnen oder Remis gespielt, die es vorher vielleicht noch verloren hätte. Etwa bei der EURO 2024 gegen die Schweiz oder die Niederlande im Testspiel im März.

Spanien und DFB-Team wollen den Ballbesitz haben

Wichtig werde gegen die Spanier vor allem auch eine Eigenschaft, die zuletzt weniger gefragt war in den Partien, in denen das DFB-Team klarer Favorit war: "Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die schon lieber den Ball haben, als ihn nicht zu haben. Da wird es auch viel darum gehen, mit der Zeit ohne Ball gut umzugehen. Ich glaube aber, wir sind gut vorbereitet." Vielleicht komme dem deutschen Team sogar entgegen "dass die Spanier eine Mannschaft sind, die in erster Linie drauf schaut, was sie tun".

Die beiden Flügeldribbler Lamine Yamal und Nico Williams will Kroos dann im Verbund verteidigen: "Gewisse Spieler mit besonderen Qualitäten müssen wir im Verbund verteidigen, das wissen wir auch." Er wolle versuchen, die beiden "so kurz an der Leine zu halten wie möglich." Gerade vor dem 16-jährigen Yamal und seinen bisherigen Leistungen zieht Kroos den Hut.

Kroos' Traum vom letzten Karriere-Spiel: EM-Finale in Berlin am 14. Juli

Nichtsdestotrotz wolle er sich auch von Yamal nicht von seinem EM-Traum zum Abschluss der Karriere abbringen lassen. Er wies noch einmal auf eines hin: "Ich gehe nicht davon aus, dass es mein letztes Spiel ist."

Das Letzte, das soll im Idealfall das EM-Finale von Berlin am 14. Juli 2024 sein. In seinem letzten Klubspiel bei Real Madrid hatte sich Kroos ja schon die insgesamt sechste Champions-League-Trophäe gesichert.