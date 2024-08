"Es war so unwirklich": Ein Jahr nach dem Hagelsturm im Oberland

Zweit-teuerstes Schadensereignis in Bayern nach dem Zweiten Weltkrieg

Nicht nur im Kloster ist der finanzielle Schaden groß. Schon im vergangenen Herbst zogen die Versicherungen Bilanz: Laut der Bayerischen Versicherungskammer war das Unwetter das zweit-teuerste Schadenereignis in Bayern nach dem Zweiten Weltkrieg. 170 Millionen Euro entfielen allein auf diese Versicherung.

Insgesamt habe das Unwetter in ganz Deutschland Ende August rund 900 Millionen Euro an versicherten Schäden verursacht, schätzt der Gesamtverband der Versicherer (GDV). Davon seien rund 350 Millionen Euro an Kfz-Schäden entstanden, so der GDV.

Innehalten und rekapitulieren - ein Jahr später

Am Jahrestag des Unwetters denken die Bewohner und Bewohnerinnen von Benediktbeuern nochmal an den Augusttag letztes Jahr zurück: Um 16.20 Uhr, dem ungefähren Zeitpunkt des Gewitters, läuteten in Benediktbeuern die Kirchenglocken.

"Meine Frau und ich werden einfach zehn Minuten lang rekapitulieren, wie das damals war", sagte Mesner Christian Höck BR24 vorab. Die Schwägerin habe vor, sich zehn Minuten lang auf die Hausbank zu setzen und innezuhalten, der Sohn wolle mit seinen Kollegen in der Arbeit mit einem Bier anstoßen. Jeder soll seinen eigenen Weg finden, das Geschehene zu verarbeiten – um danach wieder positiv in die Zukunft blicken zu können.