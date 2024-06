Basilika in Benediktbeuern einsturzgefährdet

Die Risse in der Basilika sind mit dem bloßen Auge zu sehen: im Gewölbe, in den Bögen, in der Fassade. Teilweise klaffen sie bis zu 20 Zentimeter auseinander. Auch die Wände neigen sich bereits. Das Ausmaß des Schadens wurde bei der Dachsanierung sichtbar. Glück im Unglück, sagt Pfarrer Bernhard Stiegler: Teile der Stuckdecke hätten jederzeit herunterfallen können, nicht vorzustellen, was passieren hätte können.

Zahlreiche bedenkliche Neigungen und Risse

Nachdem es bereits 1964 zu einem Unfall in der Kirche gekommen war, wurde das Gewölbe verstärkt. Damals ist bei einem Gottesdienst ein Teil eines Wappens ins Kirchenschiff gefallen, berichtet Stiegler. Verletzt wurde niemand, aber der Schock war groß und die Basilika wurde von der Polizei gesperrt.

Die Stahlbetonkonstruktion, die damals zur Gewölbe-Entlastung eingebaut wurde, ist jetzt der Hauptgrund für die Einsturzgefahr. "Inzwischen stützt sie nicht mehr, sondern drückt", so Stiegler. Das umgebende Holz habe im Laufe der Jahre gelitten. Der Dachstuhl werde instabil, weil die Holzbalken morsch und brüchig werden.

Wie Zahnstocher sind sie nun teilweise eingeknickt und angebrochen. In der Folge liegt mehr Last auf der Stahlkonstruktion auf und die wiederum belastet das Gewölbe. Einem Statiker sind zahlreiche bedenkliche Risse und Neigungen in der Bausubstanz aufgefallen.