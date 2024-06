Ein halbes Dorf auf der Bühne: Die Passionsspiele in Sömmersdorf

"Diese Gemeinschaft ist mitreißend, intensiv und leidenschaftlich auch. Nee, also ist wirklich ein sehr schönes Gefühl der Dorfgemeinschaft einfach, dieser Zusammenhalt ist so intensiv", schwärmt Franziska Fasel. Sie ist dankbar Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Im eigentlichen Leben ist sie Krankenschwester. Am Sonntag aber stand sie als Maria Magdalena auf der Passionsspielbühne im unterfränkischen Sömmersdorf. Dort haben am Nachmittag die Fränkischen Passionsspiele begonnen. Mit einigen Änderungen: So hat die Regie dafür gesorgt, dass mehr weibliche Sprecherrollen zu sehen und zu hören sind.

Vom Engel zur Geliebten Jesu'

Viele der Menschen, die auf der Bühne stehen oder an der Bühne oder hinter der Bühne arbeiten, sind aus Sömmersdorf. Viele fangen als kleine Kinder an und stehen im Erwachsenenalter immer noch auf der Bühne. In den Wochen vor der Premiere seien die Passionsspiele das beherrschende Thema in Sömmersdorf, so Franziska Fasel, die Maria Magdalena spielt. Auch sie war schon zweimal dabei, das letzte Mal vor fünf Jahren als Engel. Dabei ist sie selbst erst vor einem Monat nach Sömmersdorf im Landkreis Schweinfurt gezogen. "Aber meine Verwandtschaft stammt komplett aus Sommersdorf", ergänzt sie.

400 Darstellerinnen und Darsteller, 700 Einwohner

Rund 700 Einwohnerinnen und Einwohner sind in allen möglichen Bereichen engagiert: Mikrofone anstecken, Schauspieler schminken, die Tiere betreuen oder auf der Bühne stehen und spielen. Hinter der Passion steckt jede Menge Arbeit für alle Beteiligten. Bis zum Beginn der Vorstellung und auch währenddessen arbeiten sie kräftig an der Inszenierung. Auch Esel, Pferde und Kamele sind Teil der Vorstellung – neben den vielen Menschen aus Sömmersdorf, die auf der Bühne stehen oder an oder hinter der Bühne arbeiten. Viele Beteiligte fangen als kleine Kinder an und stehen im Erwachsenenalter immer noch auf der Bühne. Dieses Jahr sind es wieder rund 400 Darstellerinnen und Darsteller. Alle tragenden Rollen sind doppelt besetzt, erklärt Norbert Mergenthal vom Verein "Fränkische Passionsspiele Sömmersdorf e.V."

Premiere nicht ausverkauft, aber Publikum begeistert

Die Premiere am Sonntag war nicht komplett ausverkauft. Aber die Besucher, die da waren, waren zumeist begeistert. Ein Mann, der schon oft die Sömmersdörfer Passion gesehen hat, fand die Neuinszenierung dieses Jahr gelungen. "Was die leisten, muss man wirklich sagen und jedem, der hier geholfen hat. Allen Respekt, war ganz toll, guter Eindruck", sagt eine Dame, die bereits zum dritten Mal in Sömmersdorf zugeschaut hat.

Fasel: "Was sehr hartes und schmerzvolles"

In den Wochen vor der Premiere seien die Passionsspiele das beherrschende Thema in Sömmersdorf, so Franziska Fasel, die Maria Magdalena auf bestimmte Zeit. Seit November probt sie für die Rolle der heimlichen Lebensgefährtin von Jesus – mit großen Emotionen: "Also, wenn man sich vorstellt, dass der Mann, den man liebt und dem man nachfolgt, irgendwie da gequält wird, getötet wird. Das ist wirklich was sehr hartes und sehr schmerzvolles", erzählt Franziska Fasel. Sie hofft, dass sie diese starken Gefühle ebenso gut verkörpern und transportieren kann. "Ich weiß nicht, wie das andere machen. Aber die Vorstellung, allein diesen Schmerz zu fühlen, das reicht bei mir schon", fügt sie hinzu.

Kompromiss im Streit um Lärm

Die Emotionen waren in Sömmersdorf schon vor Beginn der Passionsspielsaison hochgekocht. Anwohner hatten wegen zu viel Lärm auf der Freilichtbühne geklagt, die außerhalb der Passionsspielzeiten auch für andere Darbietungen genutzt wird. Die Fränkischen Passionsspiele werden nur alle fünf Jahre aufgeführt. Doch nun können die Passionsspiele in Sömmersdorf zwar wie geplant stattfinden. An vier Abenden muss aber früher Schluss sein. Noch 17 Vorstellungen sind geplant, für einige Veranstaltungen gibt es noch Karten.