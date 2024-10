Ehrenamt gegen das Alleinsein: "Zeitschenker" besuchen Kranke

Zeitschenkerin Heike Illig kümmert sich um Klinik-Patienten in Forchheim.

Ehrenamtliche sind so gut wie an jedem Krankenhaus fester Bestandteil des Klinik-Alltags. In Forchheim nennen sie sich "Zeitschenker". Sie besuchen Patienten, verbringen Zeit mit ihnen; eine Win-Win-Situation für beide Seiten.