Ehemalige Briefträgerin hortet daheim säckeweise Post

In einer Wohnung in Königsbrunn bei Augsburg hat die Polizei an die 5.000 Briefe gefunden, die eine ehemalige Briefzustellerin dort gehortet haben soll. Die nicht zugestellte Post wurde bei einer Wohnungsdurchsuchung entdeckt. Die 26-jährige Frau soll sie im Zeitraum von Mai 2023 bis August 2023 nicht zugestellt und behalten haben. Unter den Briefen befinden sich laut Polizei auch amtliche Schreiben.

Anonymer Hinweis hilft der Polizei

Die Polizei war der Frau nach einem anonymen Hinweis auf die Schliche gekommen, ein Anrufer hatte zerrissene Briefe, adressiert an verschiedene Personen, in einer privaten Papiermülltonne gemeldet. Die Ermittlungen führten die Polizei schließlich zur 26-Jährigen, der nun mehrere Straftaten, unter anderem Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses, vorgeworfen werden. Zum Motiv der Frau ist noch nichts bekannt. Die gefundenen Briefe sind an den Zustelldienst übergeben worden, sodass die Sendungen jetzt doch noch zugestellt werden können.