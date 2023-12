Briefe im Müll: Wie zuverlässig ist die Deutsche Post?

Deutsche Post: Beschwerden liegen bei Milliarden von Sendungen pro Jahr im Promillebereich

Die Deutsche Post bedauert, dass die Beschwerden in den vergangenen Jahren zugenommen haben. Sprecher Dieter Nawrath erklärt auf BR-Anfrage aber auch, dass die Zahl im Vergleich zu den Milliarden von Sendungen pro Jahr im Promillebereich liege. Die Post setze weiter alles daran, die Qualität zu bessern.

"Natürlich können wir als flächendeckender Postdienstleister Unregelmäßigkeiten nicht gänzlich ausschließen. So gibt es immer wieder Fälle, in denen es aus unterschiedlichen Gründen zu betrieblichen Problemen kommen kann, wegen kurzfristiger Erkrankungen, Witterungseinbrüche oder Ähnlichem. Wir nehmen jede einzelne Beschwerde ernst und sind immer bereit, den konkreten Fällen nachzugehen", so die Deutsche Post weiter.

Privat betriebenes Verbraucherportal beantwortet Fragen bei Problemen mit der Post

Steffen Persiel hat vor rund zehn Jahren das unabhängige Verbraucherportal Paketda.de gegründet. Auf seiner Seite gibt der Hamburger Tipps und Informationen, wie man bei Paketdiensten richtig reklamiert oder was man tun kann, wenn die Post nicht kommt. Wenn sich die gemeldeten Probleme aus einer bestimmten Region häufen, forscht der 41-Jährige nach.

Persiel hat dabei in den letzten Jahren festgestellt, dass die Zustellerinnen und Zusteller durch Aktionen wie "Black Friday" oder jetzt in der Vorweihnachtszeit oftmals so viel zu tun haben, dass sie teilweise ihre Touren abbrechen müssen, weil die Höchstarbeitszeit erreicht ist. Dadurch komme es häufig auch zu Verzögerungen bei der Auslieferung. Doch insgesamt betrachtet seien das Einzelfälle, so Persiel: "Ich würde schon sagen: Die Post ist zuverlässig. Auch unabhängige Untersuchungen bestätigen: Die meiste Post wird zuverlässig zugestellt."

Postbote fristlos entlassen

Postbotin Sandra U. aus dem Landkreis Altötting macht ihr Beruf auch nach 15 Jahren noch immer Spaß. Und wenn es auch manchmal stressig ist, sie sieht vor allem das Gute: "Die Vorteile sind einfach: Man ist immer in der frischen Luft, man ist immer in Bewegung, man trifft nette Leute. Natürlich ist man vielleicht an dem einen oder anderen Tag überlastet, vor allem jetzt in der Vorweihnachtszeit, da ist man dann natürlich am Abend müde, aber das gehört dazu."

Der Tipp der 31-jährigen Postbotin: Bei Überlastung rechtzeitig mit Vorgesetzten oder Kollegen sprechen, bevor es zu spät ist. Im Fall des Kollegen aus München hat die Post reagiert und ihn fristlos entlassen. Der Vorfall soll nun intern umfassend aufgeklärt werden.