Christkindlesmarkt 2024: Viele Gäste, die weniger kaufen

Die Stadt Nürnberg rechnet, wie bereits im vergangenen Jahr, mit rund zwei Millionen Besucherinnen und Besucher bis zum Ende des Christkindlesmarktes. Auch am letzten Wochenende vor Weihnachten ist der Andrang geblieben. Trotz des Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Händler und Veranstalter in Nürnberg ziehen eine positive Bilanz.

Viele Gäste aus den USA, Spanien, Italien und England

"Diese Kontinuität in den Besucherzahlen zeigt, dass unser Christkindlesmarkt einfach sehr beliebt ist. Auch in diesem Jahr hatten wir wieder sehr viele internationale Gäste, was uns natürlich sehr freut", sagt Andrea Heilmaier, Wirtschafts- und Wissenschaftsreferentin der Stadt Nürnberg. Besonders viele Gäste kamen in diesem Jahr aus den USA, Spanien, Italien und England. "Das liegt natürlich teilweise auch an den direkten Flugverbindungen", erklärt Heilmaier.

Weniger Kauflust als sonst

Laut der Stadt war der Weihnachtsmarkt wirtschaftlich ein voller Erfolg. Die Händler hätten gute Umsätze eingefahren, wenngleich die Kauflust der Besucherinnen und Besucher im Vergleich zum vergangenen Jahr etwas nachgelassen habe: "Tatsächlich ist es so, dass bei den Besuchern etwas Zurückhaltung herrscht. Also sie halten doch ihr Geld zusammen und insgesamt wird etwas weniger konsumiert", sagt Heilmaier. "Dennoch sind die Händler sehr zufrieden mit dem Umsatz, den sie hier auf unserem Christkindlesmarkt gemacht haben." Genaue Zahlen zum diesjährigen Umsatz liegen allerdings noch nicht vor.

Besucher kommen trotz Anschlag in Magdeburg

Die Besucherzahlen sind auch nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt stabil geblieben. Am Wochenende waren nicht weniger Menschen als sonst auf dem Markt. Als Marktbetreiber reagierte die Stadt Nürnberg noch am Freitag auf die Ereignisse: "Basierend auf unserem Sicherheitskonzept haben wir alles nochmal durchgesprochen und die Polizeipräsenz deutlich verstärkt. Wir versuchen alles, um maximale Sicherheit zu geben. Aber man kann nie alles verhindern", sagt Heilmaier.

Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen seit Freitag

Heilmaier fasst die Reaktion der Stadt auf den Anschlag so zusammen: "Wir haben das Personal seit Freitag nochmal aufgestockt. Und von vornherein hatten wir Sperren und Fahrzeuge, die komplett die Einfahrt versperrt haben. Das haben wir uns am Wochenende auch nochmal angesehen, aber das war schon den ganzen Christkindlesmarkt so." Die Besucherinnen und Besucher sollten sich sicher fühlen und die vorweihnachtliche Stimmung auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt genießen.

Im Jahr 2025 findet der Nürnberger Christkindlesmarkt von Freitag, 28. November, bis Mittwoch, 24. Dezember, statt.