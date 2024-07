Casting für "West Side Story": 70 Bewerber für fünf Rollen

New York in den 1950er Jahren: Zwei Jugendgangs liefern sich einen erbitterten Kampf auf der sogenannten "West Side". Die einheimischen "Jets" wollen ihr Revier gegenüber den puerto-ricanischen "Sharks" verteidigen. Doch dann verlieben sich zwei junge Leute aus den verfeindeten Lagern und das Blutvergießen geht weiter. Leonard Bernstein hat aus dieser Geschichte ein Musical geformt, das Weltruhm genießt. 2025 wird es bei den Luisenburg Festspielen in Wunsiedel gezeigt.

In Sekundenschnelle Herzen erobern

Mathias Reiser möchte gerne Teil des "West Side Story"-Ensembles der Luisenburg werden und hat schon einmal ganz gute Karten. Schließlich hat er eine Einladung zum Casting in Wunsiedel erhalten. Der Schauspieler und Sänger bewirbt sich um die Rolle des Tony, die männliche Hauptrolle. "Die Musik ist für mich der Inbegriff von Musical, da kommt absolut gar nichts ran", schwärmt der 30-Jährige vor seinem Gang vor die Jury. Dann darf er einen Song aus dem Musical vortragen.

Gespannt und kritisch hören unter anderem Intendantin Birgit Simmler und der Regisseur sowie der musikalische Leiter der "West Side Story" zu. Der Funke muss in sehr kurzer Zeit überspringen, damit Mathias Reiser eine Chance hat. "Es muss vom Typ passen, es ist ja eine Romeo-und-Julia-Geschichte", sagt Birgit Simmler. "Da muss jemand kommen, der sofort die Herzen erobert, vor allem bei Tony und Maria." Ob Mathias Reiser den Vorstellungen der Jury entspricht, wird er erst Wochen später erfahren.

Der Traum von der Hauptrolle

Anna Langner tritt kurz nach Mathias Reiser vor die Jury. Sie würde gerne die Maria spielen, die weibliche Hauptrolle des Musicals, die Schwester des Anführers der puerto-ricanischen Gang "Sharks". Ein Traum würde für sie in Erfüllung gehen, wenn sie im kommenden Jahr in Wunsiedel auf der Bühne stehen dürfte, verrät die Darstellerin. "Ich habe schon oft gehört, dass die Luisenburg so schön wäre", lacht sie und legt sich dann mit einem Song der Maria vor der Jury ins Zeug.

"I want to be in Wunsiedel"

Zwei Tage lang dauert das Casting für die fünf tragenden Rollen in der "West Side Story". Die Darstellerinnen und Darsteller kommen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum nach Wunsiedel, um eine der begehrten Rollen zu ergattern. An sie werden hohe Erwartungen gestellt: "Sie müssen tanzen, singen und spielen können", zählt der musikalische Leiter des Musicals, Christian Feigel, auf. "Das prüfen wir hier ab." Wobei bei der "West Side Story" der Gesang das größte Gewicht hat, ergänzt er und wendet sich der nächsten Darstellerin zu.

Die Entscheidung wird der Jury nicht leicht gemacht: Aus 70 Bewerberinnen und Bewerbern müssen sie die fünf herausfiltern, die im kommenden Jahr das Publikum in Wunsiedel unter anderem mit dem Song "America" und seinem berühmten Refrain "I want to be in America" begeistern sollen.