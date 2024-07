Brasilianisches Flair in Coburg: Samba-Festival startet

In Coburg beginnt am Freitagabend das Internationale Samba-Festival. Bis Sonntag verwandelt sich die Stadt wieder in Samba-City oder die "nördlichste Stadt Brasiliens". Die Veranstalter erwarten rund 3.000 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt und mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher.

Samba-Königin reist aus Brasilien an, Söder bringt Scheck mit

Zwei große Bühnen stehen wie im Vorjahr auf dem eingezäunten Festivalgelände am Schlossplatz und auf dem Marktplatz, eine weitere wurde auf dem Albertsplatz aufgebaut. Die Vorfreude auf das Samba-Festival sei groß wie nie zuvor, sagte Veranstalter Rolf Beyersdorf BR24 im Vorfeld. Die vergangenen beiden Jahre nach Pandemie-Pause seien etwas schwierig verlaufen. Er spüre eine große Energie in der Stadt und man sei seit Wochen und Monaten in der Planung für das Samba-Wochenende, so Beyersdorf.

Neben zahlreichen Musik- und Trommelgruppen werden auch in diesem Jahr wieder die Samba-Königin aus Rio und weitere "Samba-Hoheiten" in Coburg für farbenfrohe Bilder und ausgelassene Stimmung sorgen. Neben den Auftritten der Bands und Gruppen sei für ihn die Atmosphäre in Coburg das wichtigste, so Beyersdorf. An den drei Tagen tauche Coburg ab in ein Meer aus Farben und Rhythmen.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird am Freitagabend zur Eröffnung des Samba-Festivals erwartet. Im Gepäck hat er dabei auch einen Scheck über 50.000 Euro zur einmaligen Förderung des Festivals durch den Freistaat.

Drohende Insolvenz durch Sparmaßnahmen abgewendet?

Im vergangenen Jahr war wenige Wochen nach dem Festival bekannt geworden, dass eine Insolvenz drohte. Eine Sofortzahlung der Stadt Coburg hatte die Fortführung in diesem Jahr gesichert. Die Samba-Verantwortlichen hätten diesbezüglich ihre Hausaufgaben gemacht und sowohl Sparmaßnahmen ergriffen als auch zusätzliche Sponsorengelder hinzugewinnen können, so Beyersdorf. So verzichten die Veranstalter in diesem Jahr beispielsweise auf eine kostspielige Spielfläche am Hofgarten.

Samba-Festival bringt Region Besucher und Geld

Im Vorfeld des Festivals hatten die Samba-Verantwortlichen zusammen mit Vertretern der Industrie- und Handelskammer zu Coburg und des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands in Oberfranken die wirtschaftliche Komponente des Festivals betont. Das Samba-Festival locke jährlich viele tausende Gäste in die Stadt, die am Wochenende Geld in der Region ausgäben. Zudem profitiere das Image Coburgs durch das farbenfrohe und musikalische Spektakel Mitte Juli, so der Tenor der Wirtschaftsvertreter.

Genaue Zahlen zu Übernachtungen oder den Gäste-Ausgaben liegen bislang nicht vor. Diese könnten im Nachgang des Festivals zusammengetragen und womöglich noch im Sommer veröffentlicht werden, so Veranstalter Rolf Beyersdorf.

Das Internationale Samba-Festival in Coburg hat seinen Ursprung im Jahr 1992. Seitdem hat sich das Festival zu einem der größten Festivals in Europa entwickelt. Im vergangenen Jahr kamen nach Veranstalterangaben etwa 150.000 Besucherinnen und Besucher an den drei Veranstaltungstagen nach Coburg.