Großbrand in Ziegler-Hobelwerk: Technischer Defekt wohl Ursache

Nach dem großen Brand in einem Hobelwerk in Döllnitz bei Pressath im Landkreis Neustadt an der Waldnaab am Dienstagnachmittag geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Laut einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz vermuten die Ermittler derzeit, dass der Brand an einer Hydraulikpumpe in dem Hobelwerk entstanden ist.

Millionenschaden bei Brand entstanden

Die Flammen haben die Industriehalle komplett in Brand gesetzt und griffen auch auf eine Nebenhalle über. Verletzt wurde niemand. Den Schaden beziffert die Polizei auf eine Summe "im Millionenbereich".

Über die Warn-App Nina gaben die Einsatzkräfte eine Warnung für umliegende Ortschaften heraus, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Um 19.30 Uhr konnte die Warnung wieder aufgehoben werden.

Ziegler Holding hat Insolvenz angemeldet

Das Hobelwerk gehört zum Ziegler Holzzentrum in Pressath und damit zur Ziegler Holding GmbH mit Hauptsitz in Plößberg im Kreis Tirschenreuth. Die Holding hatte in der vergangenen Woche Insolvenz angemeldet. Auch für das Holzzentrum, in dem es nun gebrannt hat, kündigte der Insolvenzverwalter in der vergangenen Woche bereits einen Insolvenzantrag in diesen Tagen an.