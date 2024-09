BR24live zum Wiesn-Start: Oans, zwoa, drei, run!

Anstich um 12 Uhr, danach fließt das Bier in allen Festzelten

Bier wird in den Festzelten aber erst ab 12 Uhr ausgeschenkt. Dann zapft Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Fass in der Schottenhamel-Festhalle an. Sobald zwölf Böllerschüsse ertönen, wissen auch die Besucher in den anderen Festzelten: Der Anstich war erfolgreich, die Wiesn ist eröffnet, das Bier darf fließen.

Der Preis für die Maß Wiesn sorgte bereits im Vorfeld für Diskussion: In diesem Jahr knackt er die 15-Euro-Marke. Zwischen 13,60 und 15,30 Euro wird ein Liter Bier heuer kosten. Wer nicht gleich mit Alkohol starten will, kann auf die alkoholfreien Angebote zurückgreifen – oder sich kostenloses Wasser von einem der zehn Trinkwasserbrunnen auf dem Festgelände zapfen. In diesem Jahr gibt es doppelt so viele kostenlose Wasserquellen wie noch im vergangenen Jahr.

Sicherheit: Mehr Abtastungen und Metalldetektoren

Auch abseits der flüssigen Versorgung gibt es auf dem diesjährigen Oktoberfest einige Neuerungen. Nach den mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlägen in Solingen und München haben die Organisatoren der Wiesn die Sicherheitsvorkehrungen verschärft: Neben dem bereits geltenden Taschen- und Messerverbot sollen in diesem Jahr mehr Menschen durch Abtastungen auf gefährliche Gegenstände untersucht werden. Außerdem kommen etwa 40 Hand-Metalldetektoren zum Einsatz. Rund 600 Polizistinnen und Polizisten sind im Einsatz, ebenso wie 1.200 bis 1.500 Ordner von der Stadt und weiteres Security-Personal in den Festzelten der Wirte.

Was darf nicht mit auf die Wiesn 2024?

Allgemein gilt: Taschen dürfen maximal drei Liter fassen und nicht größer als 20 mal 15 mal 10 Zentimeter sein. Verboten sind Gassprühdosen mit schädlichem Inhalt, ätzende oder färbende Substanzen sowie Hieb-, Stoß- oder Stichwaffen und Gegenstände, die als solche verwendet werden können. Auch Glasflaschen müssen draußen bleiben.

Das Oktoberfest geht bis zum 6. Oktober und dauert damit 16 Tage. Vergangenes Jahr lief die Wiesn zwei Tage länger. 7,2 Millionen Besucher kamen damals auf die Wiesn und knackten somit einen fast 40-jährigen Rekord.