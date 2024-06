BR Berge feiert Doppeljubiläum im Zeichen des Naturschutzes

Das Doppeljubiläum hat BR Berge standesgemäß auf dem Berg gefeiert: Das traditionsreiche Rucksackradio (Bayern2) ist 75 Jahre und damit genauso alt wie der Bayerische Rundfunk. Zum Hüttenabend "BR Berge unterwegs" stiegen am Freitag 50 Gäste auf zur Priener Hütte, die das Berge-Team des BR kennenlernen wollten. Vom Ehrengast des Abends, Kletterer Alexander Huber, hörten sie wilde Berggeschichten und erfuhren, wie Bergauf-Bergab dreht. Sie sahen eine exklusive Bergmenschen-Vorschau und quizzten mit den Bergfreundinnen.

Der längste Tag des Jahres und das Wetter hielt. Kaum angekommen überraschte Spitzenkletterer Alexander Huber die Gäste auf der Priener Hütte (1.410 m) mit seinem weniger bekannten Talent als Musiker. Auf der Steirischen Harmonika ("Mein Klavier kann ich immer nur so schwer mitschleppen") legt der Profi-Bergsteiger ein Solo auf der Hüttenterrasse hin.

So unterschiedlich sei das Talent für Musik und fürs Klettern gar nicht, meint Huber. "Für beides brauchst du ein Gefühl. Musik bringt Leute zusammen, genau wie das Bergsteigen Leute zusammen bringt." Warum er am Freitagnachmittag mit Frau und Kindern auf die Hütte kommt? "Der Bayerische Rundfunk ist Familie", so der Kletterer.

Ein Dreiklang: Musik, Bergsteigen, Naturschutz

Die Priener Hütte mit dem Geigelstein hat BR Berge nicht zufällig ausgewählt. Der Berg, der heute zu einem Naturschutzgebiet gehört, war oft Gegenstand der Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks.

Während Huber, der sich seit vielen Jahren für Naturschutz starkmacht, den Gästen die Gipfel des Wilden Kaisers erklärt, werden hinter ihm noch die letzten Kabel gelegt: Denn am Samstag sendete das Bayern2-Rucksackradio live von der Priener Hütte.

Löffel-Klappern am Hüttenabend

Wie entstehen Filme für Bergauf-Bergab im BR Fernsehen? Auf der Priener Hütte stellten sich Moderator Michael Düchs und Kameramann Tom Mandl den Fragen der Gäste, die sich für den Abend auf der Hütte eingebucht haben. Erstaunliche Erkenntnis: Oft besteht das ganze Filmteam aus staatlich geprüften Bergführern und kann sich so selbständig und sicher im alpinen Gelände bewegen. Effiziente Teams sind auch für die ARD-Mediatheks-Serie Bergmenschen unterwegs. Dort rückt meist nur ein Zweierteam aus, um die Hauptpersonen einer Staffel über eine längere Zeit und sehr persönlich zu begleiten.

Katharina Kestler und Antonia Schlosser, Hosts des BR-Podcasts Bergfreundinnen, schärften bei einem Quiz zur Geschichte des Bergsteigens den Blick für die Errungenschaften von Frauen für den Alpinismus. Später mussten die Gäste von der Terrasse in die Stube der Priener Hütte umziehen, da es zu regnen begonnen hatte.

Drinnen spielte die Tradimix-Band "Großstadtboazn" auf und bekam nach und nach Verstärkung: erst von Alexander Huber mit seiner "Ziach", dann vom Koch der Hütte, der mit ein paar Löffeln den Rhythmus vorgab. Das letzte Wort um 23 Uhr hatte Wirtin Rosa Lohrmann: Hüttenruhe!

Livesendung mit dem Hahnenschrei

Um 5.30 Uhr waren alle trotzdem wieder wach. Das Rucksackradio sendete wie immer von 6 bis 8 Uhr auf Bayern2 live – diesmal eben live von der Priener Hütte. Leise piepte im Hintergrund die Kaffeeemaschine, während die Hüttenmannschaft das Kunststück fertigbrachte, klapperfrei ein Frühstück zu servieren.

Eine Rucksackradio-Sendung über ein erfolgreiches bayerisches Naturschutz-Projekt - die gleichzeitig mittendrin ist. Für die Gäste hautnah nachspürbar beim anschließenden Anstieg auf den 1.808 Meter hohen Geigelstein, den berühmt gewordenen "Blumenberg".