Blaualgen: Problem könnte sich auf den Brombachsee ausweiten

Die Probleme mit Blaualgen am Altmühlsee könnten sich in den nächsten Jahren auch auf den Großen Brombachsee ausweiten. "Der Brombachsee wird ausschließlich mit Wasser aus dem Altmühlsee gespeist", sagte Helga Pfitzinger-Schiele vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach bei einer Fachtagung zum Blaualgenproblem in Muhr am See am Freitag. Experten sehen dringenden Handlungsbedarf. Blaualgen sind Bakterien und für Menschen und Hunde gesundheitsschädlich.

Alarmstufe auch für den Brombachsee

"Wir haben eine Alarmstufe im Hinblick auf den Großen Brombachsee", sagte Hydrologe Stefan Peiffer von der Uni Bayreuth. Mit dem Wasser der Altmühl gelangt bei Hochwasser und Regen Phosphat von Wiesen und Äckern in den See. Nach Angaben des Wasserwirtschaftsamtes sind es jedes Jahr 11,8 Tonnen des Mineralstoffs. Phosphat ist ideale Nahrung für Blaualgen. 2,8 Tonnen davon werden über die Altmühl-Überleitung zunächst in den Kleinen Brombachsee und dann in den Großen Brombachsee gespült.

Wassertemperatur steigt mit Klimaerwärmung: mehr Blaualgen

Der Altmühlsee wurde vor rund 40 Jahren geflutet, als Hochwasserspeicher und Erholungsraum für die Menschen. Seitdem hat sich die durchschnittliche Wassertemperatur bereits um vier Grad erhöht. Das habe "brutale Folgen", so Thomas Keller, der zuständige Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach. "Damit haben die Cyanobakterien im Frühjahr einen Entwicklungsvorsprung gegenüber den anderen Algen." Im vergangenen Sommer mussten die Behörden ein wochenlanges Badeverbot am Altmühlsee aussprechen. Die Belastung mit Blaualgen lag dreimal so hoch wie der Grenzwert für ein Badeverbot. Die sogenannten Cyanobakterien können Übelkeit und Erbrechen verursachen und Nerven und Nieren schädigen.

Weniger Badegäste heißt weniger Einnahmen

Die Probleme mit Blaualgen am Altmühlsee sind im Tourismusbereich bereits deutlich zu spüren. Während im gesamten Fränkischen Seenland die Übernachtungszahlen stabil bleiben, sanken sie in Gunzenhausen. In den letzten Jahren seien Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen durch die Blaualgenprobleme rund sieben Millionen Euro an Einnahmen entgangen, sagte Gunzenhausens Bürgermeister Karl-Heinz Fitz (CSU): "Die Gäste weichen an den Hahnenkammsee oder den Brombachsee aus."

Sperre für Blaualgen am Badebereich Schlungenhof?

Eine Lösung für den Altmühlsee wird nicht einfach. Als kurzfristige Maßnahme ist angedacht, den Badebereich am Seezentrum Schlungenhof durch schwimmende Tauchwände aus Textilmaterial abzugrenzen. "Dort könnte man die Blaualgen abschöpfen", so Helga Pfitzinger-Schiele vom Wasserwirtschaftsamt. Diese Maßnahme würde rund 200.000 Euro kosten und könnte schon im kommenden Sommer realisiert werden.

Phosphat aus der Landwirtschaft

Damit weniger Phosphat aus der Landwirtschaft in den See gelangt, sind Bodenschutz-Fachtage mit Landwirten geplant. Denn immer mehr Phosphat löse sich aus dem Schlamm des Sees. Deshalb müsse man an das Sediment heran, erklärte Professor Stefan Peiffer. Das Wasserwirtschaftsamt stellte mehrere Möglichkeiten des Ausbaggerns vor. Diese sind allerdings mit Kosten in Millionenhöhe verbunden. Auch ist die Frage ungeklärt, wohin das Material transportiert werden könnte. Der CSU-Landtagsabgeordnete Helmut Schnotz (CSU) erklärte, es brauche einen großen Wurf. "Der See ist Eigentum des Freistaats, den können wir nicht verlottern lassen", so Schnotz.

Im Video: Blaualgen im Altmühlsee so schlimm wie nie (21.8.2024)