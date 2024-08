Bergsteigerin stirbt nach Sturz nahe Neuschwanstein

Eine Bergsteigerin ist beim Aufstieg an einem Klettersteig nahe Schloss Neuschwanstein rund 70 Meter in die Tiefe gestürzt. Knapp eine Woche nach dem Unfall sei die 23-Jährige am Mittwoch ihren schweren Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen, teilte die Polizei mit.

Die Frau war bei dem anspruchsvollen Aufstieg an dem Berg in Schwangau Teil einer vierköpfigen Gruppe. Nach ihrem Sturz war sie von einem Hubschrauber mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden.

Mehr schwere Unfälle am Berg

In diesem Jahr ist die Zahl der schweren Bergunfälle ungewöhnlich hoch. Für die Bergretter steckt dahinter eine einfache Rechnung: "Wenn viele Menschen am Berg unterwegs sind, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass etwas passiert", erklärte Bergwachtspressesprecher Roland Ampenberger. Das gelte für die touristischen Hotspots im Allgäu genauso wie für die Berchtesgadener Alpen oder das Zugspitzmassiv.

Anfang August kamen an einem Wochenende mindestens drei Menschen ums Leben: Ein 22-Jähriger aus Erlangen starb beim Versuch, den Watzmann zu überschreiten, ein 32-jähriger Münchner stürzte an der Brecherspitz 150 Meter in die Tiefe und am Hochstaufen im Berchtesgadener Land brach ein 65 Jahre alter Mann zusammen und starb. Kurz zuvor war ein 60-Jähriger mit einem ausgebrochenen Felsen am Feuerhörndl abgestürzt, er wurde dabei schwer verletzt. Erst Ende Juli war am Entschenkopf bei Oberstdorf eine 26-jährige Chinesin tödlich abgestürzt.