Benefiz-Golfturnier "Kaiser-Cup" wird zum "Schweinsteiger-Cup"

Der Ex-National- und Ex-FC-Bayern-Spieler Bastian Schweinsteiger hat erstmals das Benefiz-Golfturnier in Bad Griesbach im Landkreis Passau eröffnet. Schweinsteiger hatte sich nach dem Tod von Franz Beckenbauer bereit erklärt, die Schirmherrschaft des sogenannten "Kaiser Cup" zu übernehmen. Die traditionelle Benefizveranstaltung trägt nun nicht mehr den Namen des verstorbenen Franz Beckenbauer, sondern heißt ab sofort "Bastian Schweinsteiger-Cup".

Promis spenden für Franz Beckenbauer-Stiftung

Die während des Golfturniers gesammelten Spenden kommen weiterhin der Franz-Beckenbauer-Stiftung zugute. Bastian Schweinsteiger begrüßte die Gäste – viele davon prominent – schon am Freitag offiziell. Benefiz-Versteigerung und -Tombola bleiben erhalten und wurden ebenfalls am Freitag bereits eröffnet. Am heutigen Samstag findet das Golfturnier statt.

Benefizturnier seit 40 Jahren

Mit dem in den 1980er-Jahren eingeführten Wohltätigkeitsturnier konnten bisher fast 2,5 Millionen Euro für die Beckenbauer-Stiftung gesammelt werden. Der "Kaiser-Cup" wurde in Bad Griesbach zuletzt 2022 gespielt. Jetzt wird er in veränderter Form fortgeführt und heißt in Zukunft "Bastian-Schweinsteiger-Cup".

Fußballlegende Franz Beckenbauer starb im Januar dieses Jahres im Alter von 78 Jahren.