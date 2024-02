Bad Griesbach bekommt bald einen "Franz-Beckenbauer-Platz"

Franz Beckenbauer und Bad Griesbach – das war eine besondere Beziehung. Der "Kaiser" hatte einen guten Anteil daran, dass sich in der Gemeinde im Kreis Passau das mittlerweile größte Golfressort in Europa entwickelt hat. Nun soll gebührend an die Fußball-Legende erinnert werden.

Franz-Beckenbauer-Platz soll kommen

Bis zum Sommer soll in Bad Griesbach ein Platz im Kurgebiet nach Beckenbauer benannt werden. Bürgermeister Jürgen Fundke (Überparteiliche Wählergemeinschaft) sagte BR24 am Freitagvormittag: "Wir arbeiten an einem sehr repräsentativen Areal im Kurgebiet, in dem Franz Beckenbauer angemessen mit einem Platz gewürdigt werden kann."

Weiter sagte er: "Es ist mir schon kurz nach dem Tod von Franz durch den Kopf gegangen, wie er - den ich auch meinen Freund nenne - in Bad Griesbach gewürdigt werden könnte." Auch einige Stadträte zeigten sich nach BR-Anfragen offen für die Idee, einen Platz oder eine Straße nach Franz Beckenbauer zu benennen.

Beckenbauer hatte auch eine große Leidenschaft für Golf

Der am 7. Januar gestorbene Franz Beckenbauer kam vor 40 Jahren über den Bestseller-Autor und Heilpraktiker Manfred Köhnlechner nach Bad Griesbach. Gemeinsam mit Beckenbauer entwickelte der Thermalbad- und Hotelunternehmer Alois Hartl die Idee, für Bade- und Wellnesstouristen eine Reihe von Golfplätzen anzulegen. Heute ist Bad Griesbach Europas größtes Golfresort mit 200.000 Übernachtungen pro Jahr.

Leberkäse mit Essiggurken für den "Kaiser"

Als der Boom begann, so Hartl, waren er und Beckenbauer häufig zu Gast in Wirtshäusern rund um Bad Griesbach. Beckenbauers Leibspeise sei kalter Leberkäse mit Essiggurken, süßem Senf, Brezen und Weißbier gewesen, allerdings, so Hartl, habe Beckenbauer "ganz wenig gegessen". Im Umgang mit Menschen sei Beckenbauer völlig unkompliziert und sehr zugewandt gewesen, auch als der brasilianische Fußballstar Carlos Alberto dabei war. Bei den Gesprächen sei es "um alles Mögliche gegangen, nur nicht um Fußball". Interessant, so Hartl, sei es gewesen, mit Beckenbauer ein Fußballspiel anzuschauen. Da habe er gemerkt, dass "der Franz ganz was anderes sieht als ich".