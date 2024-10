"Bar Award" 2025: Hier gibt's die besten Drinks – auch in Bayern

Die "Bar des Jahres" befindet sich zwar in Berlin, aber auch mehrere bayerische Bars können sich über Auszeichnungen beim "Mixology Bar Award" 2025 freuen. Als Hotelbar des Jahres wurde das "Ory" im Mandarin Oriental ausgezeichnet. Die Bar befindet sich in der Altstadt unweit vom Hofbräuhaus. Auch das Barteam des Jahres ist in Bayerns Landeshauptstadt – im "Zephyr" im Glockenbachviertel.

"Das Schwarze Schaf" in Bamberg hat gleich doppelt Grund zur Freude. Die Jury kürte den Betreiber Sven Goller zum Gastgeber des Jahres, seine Barchefin Alina Bazen ist Newcomerin des Jahres. Laut dem Magazin Mixtology lieferte Bamberg bei der Preisverleihung am Sonntag damit die größte Sensation des Abends. Die Szene der oberfränkischen Stadt erlebe seit einem knappen Jahrzehnt eine beispiellose Bar-Entwicklung, man rede gar vom Bamberger "Bar-Wunder".

"Green Door Bar" ist "Bar des Jahres"

In der wichtigsten Kategorie "Bar des Jahres" gewann in Deutschland die "Green Door Bar" in Berlin. Dort arbeitet außerdem die "Bartenderin des Jahres": Maria Gorbatschova. Mit ihr erhielt das erste Mal eine Frau den Titel. Die "Green Door Bar" befindet sich in Berlin-Schöneberg in der Winterfeldtstraße in der Nähe des Nollendorfplatzes, in der Nähe des schon in den 1920er-Jahren berühmt-berüchtigten Ausgehviertels rund um die Motzstraße.

"Maria hat in den letzten Jahren alles richtig gemacht, ein tolles, diverses Team aufgebaut und die Green Door umfassend modernisiert, ohne dabei das charakteristische Wesen dieser so wichtigen Bar zu gefährden", sagt "Mixology"-Chefredakteur Nils Wrage. Das Fachmagazin verleiht seine Branchenpreise seit 2007.

Auszeichnungen auch für Österreich und die Schweiz

Für Österreich wurde zum dritten Mal in Folge das Wiener "Truth & Dare" als "Bar des Jahres" ausgezeichnet, für die Schweiz zum zweiten Mal die Cocktailbar "Herz" in Basel.

Mit Informationen von dpa