Festival der Nationen beginnt mit ausverkauften Shows

Den Auftakt zum Festival der Nationen macht am Freitag Julia Fischer zusammen mit den Wiener Symphonikern. Mit Konzerten von Bach, Beethoven und Brahms beginnt die Stargeigerin den Reigen an Top-Acts der klassischen Musik in Bad Wörishofen vor ausverkauftem Haus. Der Aufstieg der heute 41-Jährigen hat einst in Bad Wörishofen richtig Fahrt aufgenommen: Als 13-Jährige stand sie dort erstmals auf der Bühne, als Wunderkind.

In Bad Wörishofen treffen Weltstars auf Talente

Junge Talente mit Weltklasse-Musikern zusammenzubringen, das ist beim Festival der Nationen Programm: Am Samstag wollen Klarinettistin Sabine Meyer und Bratschist Nils Mönkemeyer zusammen mit dem Jugend-Festivalorchester des VBW Beethovens "Pastorale" zur Aufführung bringen. "Das Festival der Nationen hat eine ganz besondere Stimmung" sagte Mönkemeyer bei einer Probe dem BR. Man habe "das Gefühl, alle Altersgruppen und Generationen haben hier einen Platz". Sabine Meyer ergänzte: "Es ist einfach toll, mit jungen Leuten zu spielen, da schaut man nicht auf die Uhr, wann die nächste Pause ist und es ist einfach immer eine große Begeisterung".

Ihre Vorstellung mit dem Jugend-Festivalorchester ist ebenfalls bereits ausverkauft – wie auch der Auftritt von Pianist Rudolf Buchbinder am Sonntagabend. Ab 9 Uhr findet am Sonntag tagsüber das Musikfest "Klassik für alle" mit dem Ensemble "Blechschaden" bei freiem Eintritt statt.

Festivalprogramm bis 6. Oktober

Am Montag ist Konzertpause, ab Dienstag geht es weiter unter anderem mit Diana Damrau und den Augsburger Philharmonikern, dem populären Quartett Quadro Nuevo und Rolando Villazón, der am letzten Festivaltag am Sonntag nächster Woche (6. Oktober) zusammen mit Sopranistin Kate Lindsey und der Philharmonie Baden-Baden auftreten wird.

Mehr als 4.000 Jugendliche auf dem Festival der Nationen

Das Zusammenwirken von etablierten Musikern mit jungen Talenten ist seit drei Jahrzehnten eine der Grundideen des Festivals der Nationen, sagt Intendant Winfried Roch, und sei unerlässlich, damit die Jugend "auch morgen noch weiß, wer Mozart war". Rund 4.000 Kinder und Jugendliche sind laut Roch heuer bei verschiedenen Workshops und Bildungsprojekten mit dabei, in der Geschichte des Festivals seien es damit bereits mehr als 30.000.