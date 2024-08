"Arisierung": Wie aus Bach das Modehaus Konen wurde

Für viele war es ein Schock, als 2021 die Stuttgarter Luxusmodengruppe Breuninger das Münchner Traditionsgeschäft "Modehaus Konen" übernommen hatte. Es bedeutete das Ende einer mehr als hundertjährigen, geschichtsträchtigen Kaufhaus-Ära.

Doch nur drei Jahre nach der Übernahme steht das Haus möglicherweise schon wieder vor einer Änderung: Breuninger will sich laut einem Bericht von ihren Modehäusern und den dazugehörigen Immobilien trennen.

Isidor Bach: Textilunternehmen 1871 gegründet, Erfinder der Konfektion

Auch wenn es das Modehaus Konen schon seit einigen Jahren nicht mehr gibt, das Gebäude an der Sendlinger Straße 3 erinnert noch heute an die bewegende Geschichte des einstigen "Joppenkönigs" Isidor Bach. Er hatte sein Textilunternehmen 1971 in Augsburg gegründet und zehn Jahre später den Firmensitz nach München verlegt. Das Bekleidungsgeschäft "Bach" des jüdischen Fabrikanten war viele Jahre sogar das größte Herrenbekleidungshaus in Süddeutschland. Laut Informationen des Bayerischen Wirtschaftsarchivs gilt Bach sogar als maßgeblicher Erfinder der Konfektionskleidung.

Die Belegschaft umfasste vor dem Ersten Weltkrieg rund 950 Mitarbeiter. Das heutige Grundstück an der Sendlinger Straße wurde im Jahr 1887 erworben, später kamen noch benachbarte Immobilien dazu. Bei der Eröffnung des neuen Geschäftshauses im Jahr 1903 soll sogar Prinzregent Luitpold anwesend gewesen sein. Besonders war zu der Zeit auch die 28 Meter lange Schaufensterfront.

Bereits 1922 antijüdische Demonstrationen vor dem Kaufhaus

Zwanzig Jahre später stand das Kaufhaus vor den ersten großen Herausforderungen, denn das erfolgreiche jüdische Geschäft wurde zunehmend als Konkurrenz betrachtet. Bereits im Jahr 1922 kam es zu einer antijüdische Demonstration [externer Link] vor dem Gebäude.

Ab1933 brachen die Umsätze massiv ein wegen der großangelegten Hetzkampagne gegen jüdische Geschäfte durch die Nationalsozialisten, mit Schmierereien an den Schaufenstern und Boykott-Aufrufen. 1936 blieb Isidor und seinem Neffen und Teilhaber Carl Bach nichts anderes mehr übrig, als das Unternehmen größtenteils an den führenden Angestellten und ehemaligen Lehrling Johann Konen zu übertragen.

Aus Bach wird das Modehaus Konen - bis 2021

Konen war nicht jüdisch und hatte das Gebäude zuerst gemietet, es blieb nach wie vor im Besitz der Familie Bach. 1939 musste der bereits 84-jährige Isidor Bach in die Schweiz fliehen, auch sein Neffe und andere Mitglieder der Familie verließen Deutschland. Das Grundstück wurde beschlagnahmt und kurze Zeit später von Konen ganz erworben. Laut Informationen des Stadtmuseums München lag der Preis von 680.000 Reichsmark für das Geschäft samt Fabrikeinrichtungen weit unter dem tatsächlichen Wert.

Als das Kaufhaus 2006 seinen "70. Geburtstag" feierte ohne auf die jüdische Vorgeschichte des Unternehmens einzugehen, wurde in der bayerischen Landeshauptstadt eine öffentliche Debatte laut, wie sich der Münchner Einzelhandel seiner Geschichte während des Nationalsozialismus stellt. Auch im Stadtrat wurde darüber diskutiert.