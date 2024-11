Alles Unikate – Der Sternemacher aus Niederbayern

Sterne aus heimischem Holz haben es ihm angetan. Gerhard Langer aus Niederaichbach bei Landshut steht an der Bandsäge in seiner Garage und schneidet aus einem schönen dunklen Stück Walnussholz einen Stern. Auch der wird am Niederaichbacher Adventsmarkt gegen eine Spende für die "Sternstunden" abgegeben.

Jeder Stern ist anders

"Man sieht schon, wenn das Holz recht hart ist muss man langsam an die Sache herangehen", erklärt Langer, während seine Augen auf die Bandsäge und seine eigenen Finger gerichtet sind. Denn die sind schon ganz schön nah dran an dem laufenden Sägeband.

1.000 Sterne aus Holz hat er für die Aktion "Sternstunden" mit dem Bayerischen Rundfunk in den vergangenen Monaten per Hand gefertigt – alles Unikate ohne Blutspuren: "Es ist wirklich alles gut gegangen", sagt der schlanke Hobby-Holzkünstler. "Das einzige, was immer mal wieder kaputt gegangen ist, war das Band der Säge, weil das sehr beansprucht wird. Aber am eigenen Leib hab ich keine Verletzungen gehabt. Gott sei Dank."

Nur heimische Hölzer verwendet

Seit Anfang des Jahres steht er fast jeden Tag in der Garage, auch an den Wochenenden – für sein Projekt: "1.000 Sterne für die Sternstunden". Es steckt viel Handarbeit in jedem einzelnen Stern. Die wollen nicht nur ausgeschnitten, sondern auch an den Kanten feingeschliffen werden.

Die Hölzer kommen alle aus Niederaichbach und Umgebung – von einem Kirschbaum aus dem eigenen Garten, der weichen musste. Nachbarn und Freunde haben Holz von Apfel- und Walnussbäumen spendiert, dazu Buche, Fichte und Kiefer – praktisch alles, was es an Holzarten in der Region gibt.

Viel Zeit investiert

Seit fast einem Jahr arbeitet der Rentner an dem Projekt 1.000 Sterne. Nicht nur Gerhard Langer musste dieses Jahr auf vieles verzichten, auch seien Frau Christa. "Zeitweise habe ich ihn schon vermisst", erzählt sie BR24 im Interview. "Er war ständig draußen in der Garage. Jede Minute hat er genutzt zum Schneiden, ich bin halt dann alleine unterwegs gewesen. Aber ihm hat es Spaß gemacht, er hat Freude gehabt und das war für mich auch wichtig."

Sterne auf dem Niederaichbacher Adventsmarkt

Aber auch Christa Langer steht voll und ganz hinter dem Projekt "1.000 Sterne für die Sternstunden". Abgezählt liegen sie nun da in ihrer Garage. Die handgefertigten Sterne aus Holz.

Am kommenden Samstag und Sonntag werden sie an einem extra Stand beim Adventsmarkt in Niederaichbach zugunsten der "Aktion Sternstunden" gegen eine Spende abgegeben. "Und ich hoffe auch, dass da sehr viel Geld reinkommt", sagt der Sternemacher voller Sägespäne in seiner Garage. "Je mehr, umso besser. Das Geld geht an die Sternstunden, weil es um unsere Kinder geht", sagt er und beginnt damit, die Sterne für den Adventsmarkt am Wochenende in Niederaichbach [externer Link] einzupacken.