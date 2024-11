Alle lieben Eberhofer – Und der Tourismus in Frontenhausen läuft

Es ist eine schwere Zeit für Fans des Dorfkommissars Franz Eberhofer. Dieses Jahr gibt es kein neues Buch, keine Dreharbeiten und keinen neuen Film. Erst 2025 wird wieder in Niederkaltenkirchen, besser gesagt in Frontenhausen im Kreis Dingolfing-Landau, gedreht. Aber: Der Eberhofer-Hype ist auch im Durststreckenjahr ungebrochen.

In der BR Mediathek: Rita Falk in den "Lebenslinien"

Der vielleicht berühmteste Kreisverkehr Deutschlands

Es ist ein richtiger Kult, der um die Krimis von Autorin Rita Falk entstanden ist. Zu spüren ist er in Frontenhausen, der Drehkulisse für die Kinofilme. Das geht schon vor dem Ortsschild los: Da liegt der berühmte Eberhofer-Kreisel. Der Kreisverkehr kommt in den Filmen immer wieder vor, oft passieren dort auch handlungstragende Ereignisse. Viele sagen, es sei "der berühmteste Kreisel der Republik". Er trägt mittlerweile offiziell den Namen "Franz-Eberhofer-Kreisel" und weil ihn so viele besichtigen wollen, gibt es nebendran einen Parkplatz. Dort trifft man schon mal Touristen aus Norddeutschland oder Besucher aus Österreich und der Schweiz.

Führungen zu den Drehorten

Im Ort geht es dann weiter: bekannte Straßen aus den Filmen, der Dorfplatz, die berühmte Metzgerei. Nächster "Hotspot": eine überdimensional große Leberkässemmel. Sie zieht mit einem Durchmesser von drei Metern ebenfalls viele Touristen an. Die meisten posieren vor dem "Leberkas-Denkmal" und machen Fotos.

Zudem werden in Frontenhausen Führungen zu den berühmtesten Drehorten angeboten. Die gibt oft sogar Bürgermeister Franz Gassner höchstpersönlich. Außerdem gibt es eine Karte mit allen Drehorten – für alle, die Frontenhausen selber erkunden wollen. Der kleine niederbayerische Ort ist inzwischen bundesweit bekannt. Viele Einwohner sind darauf auch stolz.

Mit Eberhofer klingelt die Kasse

Außerdem spült die Bekanntheit auch Geld in die Kassen des Marktes. Denn in den letzten Jahren kamen auch immer mehr zahlungskräftige Touristen nach Frontenhausen. Die Metzgerei verkauft seither "Leberkässemmeln ohne Ende", heißt es von dort. Manche Läden im Ort sind jetzt nach Filmfiguren benannt und direkt am Rathaus, im Laden von Nicole Labermeier, da gibt es Fanartikel.

"Vor allem die Geschäfte innerorts – da sahnt jeder ein bisschen etwas ab. Man merkt es auch extrem, wenn in den anderen Ländern die Ferien losgehen. Da liegen wir dann auf der Strecke ins Urlaubsland, oder die Touristen kommen direkt her." Ladenbesitzerin Nicole Labermeier

Dreharbeiten für "Steckerlfischfiasko" 2025

Kommendes Jahr im September gehen die Dreharbeiten für den zehnten Eberhofer-Krimi los: "Steckerlfischfiasko" soll 2026 in die Kinos kommen. Das ist aktuell auch das letzte Buch der Eberhofer-Krimireihe von Autorin Rita Falk.

Ob es ein neues Buch geben wird und ob das auch verfilmt wird, ist offen. Es könnte also sein, dass der zehnte Film dann auch der letzte sein wird. Die Fans würden aber auch dann den Eberhofer-Kult am Leben halten, sind sich Besucher des Ortes sicher.