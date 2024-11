A9 nach tödlichem Unfall erneut gesperrt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 9 zwischen Denkendorf und Lenting (Landkreis Eichstätt) ist ein Mann tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der 57 Jahre alte Autofahrer in Richtung München unterwegs gewesen, als er einen Unfall gehabt habe und aus seinem Wagen ausgestiegen sei. Dabei soll ihn ein anderes Fahrzeug erfasst haben, wie die Polizei mitteilte. Der Mann erlag seinen Verletzungen.

Langer Stau nach Unfall auf A9 bei Lenting

Die Autobahn in Richtung München musste vollständig gesperrt werden. Zahlreiche Rettungskräfte rückten aus, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Nähere Informationen zum Unfallhergang und wie lange die Sperrung andauert, waren zunächst unklar.

Autobahn-Sperrungen bereits an den Vortagen

Damit gab es den dritten Tag in Folge eine Vollsperrung auf der A9 Nürnberg-München in der Umgebung von Ingolstadt. Montagfrüh war ein mit Fleisch beladener Lastwagen ebenfalls bei Lenting umgekippt. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwieriger als zunächst gedacht und dauerten bis zum Abend. Am Dienstag verunglückte etwas weiter südlich ein Tanklastwagen, die Autobahn musste ab der Anschlussstelle Manching erneut stundenlang gesperrt werden.

Zum Hören: Tanklaster auf A9 verunglückt