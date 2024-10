772 Millionen Aufrufe: Klickstärkstes Reel kommt aus Bayern

Für Autos und vor allem die darin verbaute Technik haben sich Anja Hager und Matthias Luft schon immer interessiert. Sein Hobby hat das Ehepaar längst zum erfolgreichen Beruf ausgebaut. Auf ihrem Instagram-, Youtube- und TikTok-Kanal zeigen die Hirschaider mal kurze, mal längere Erklärvideos rund um die Autotechnik rasanter Neuwagen. Oftmals auch sogenannte Lifehacks, kurze Tipps, rund ums Auto mit Aha-Effekt.

Lifehacks rund ums Auto – international erfolgreich

Ein zehn Sekunden langer Clip vor wenigen Wochen hat auf Instagram jetzt alle Rekorde gebrochen und 772 Millionen Aufrufe erzielt. Mehr gab es wohl bisher noch nie.

"Wir waren gerade in Südtirol im Pool, als wir sahen, wie rasant die Klickzahlen stiegen." Matthias Luft

Ob es tatsächlich das meistgeklickte Reel aller Zeiten auf der Plattform ist – das, so Matthias Luft, lasse sich nicht zu tausend Prozent beweisen, da es kein offizielles Ranking dafür gebe. Niemand habe aber bisher ein Reel mit mehr Aufrufen gefunden. Der Weltrekord-Spitzenplatz sei also schon ziemlich sicher verbrieft. Warum genau dieses Video auf so viel Interesse gestoßen ist, lasse sich nur schwer genau sagen. Es funktioniere ohne Sprache international, habe einen Spannungsbogen und überrasche inhaltlich. Reiner Zufall sei es eher nicht. Viele Autotechnik-Videos des Ehepaars überschreiten die Millionengrenze um ein Vielfaches.

Erfolgreich sind Matthias und Anja mit ihrem Kanal schon seit Jahren. Fast 400.000 Follower klicken regelmäßig den "motoreport", erfahren dort viel über moderne Technik im Auto und bekommen Anwendertipps, zum Beispiel wie man eine Flasche während der Fahrt unkompliziert öffnen kann. Die zu testenden Autos bekommen Matthias und Anja von verschiedenen Herstellern kostenfrei ausgeliehen. Geld zwischen den Autokonzernen und ihnen fließe keines. Es sei eher insgesamt gewinnbringend für beide Seiten. Die Autos und die in ihnen verbauten Gadgets bekommen Aufmerksamkeit, Matthias und Anja bekommen Inhalt.

"Aufprallschutz" toppt Fußball im Wasserfall

Reich geworden seien sie mit ihrem klickstärksten Video nicht, da auf besagter Plattform eigentlich kein Geld an die Produzenten fließe. Wenige Cents vielleicht, sagt Matthias Luft. Ihre Einnahmen generieren sie vor allem mit längeren, ausführlichen Erklärvideos auf YouTube und der damit verbundenen Werbung. Darin gehe man technisch in die Tiefe, nehme sich Zeit für Einzelthemen. Das werde auch sehr zahlreich geklickt. Bei weitem allerdings nicht so massiv wie auf Instagram.

Der Klick-Weltrekordhalter bisher war wohl der Inder Muhammed Riswan. In seinem Reel schießt er einen Fußball in einen malerischen Wasserfall. 553 Millionen User wollten, stand heute, sehen, wie der Ball da wieder herausspringt. Warum auch immer. Genau erklären, warum was in welcher Aufrufstärke funktioniere, das sei fast unmöglich, sagt Matthias Luft. Gekauft oder manipuliert sei ihre Rekordzahl auf jeden Fall nicht. Vielleicht sei es ansatzweise das Ergebnis von zwölf Jahren kontinuierlicher Arbeit. Die nächsten Videos sind bereits produziert. Den eigenen Rekord jetzt noch einmal zur brechen, das wird auf jeden Fall richtig schwer.