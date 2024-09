50 Jahre Spitzenmedizin: Das Uni-Klinikum Großhadern

Klinik mit Weltruf

Inzwischen ist das Uni-Klinikum Großhadern ein eigener Kosmos, in dem über 10.000 Mitarbeitende aus mehr als 100 Ländern tätig sind. Als eines der größten Universitätsklinika in Deutschland und Europa vereint es alle Fachdisziplinen unter einem Dach. Für die Patienten kann das in kritischen Situationen ein lebensrettender Vorteil sein.

Neben den Behandlungen genießt aber auch die Forschung der LMU-Klinik einen exzellenten Ruf. Mehrfach wurde hier schon Medizingeschichte geschrieben. So führte man in Großhadern unter anderem die erste erfolgreiche Herz-Lungen-Transplantation in Deutschland durch.

Spezialisten für angeborene Herzerkrankungen

Der Südtiroler Professor Robert Dalla-Pozza ist Kinderkardiologe im Klinikum. Er studierte in Innsbruck, machte seine Zusatzausbildung in Großhadern und ist dort geblieben. "Jeden Tag, den man hier reingeht zum Arbeiten, der bringt neue Patienten oder auch neue Probleme bei der Behandlung von Patienten. Für mich ist jeder Tag spannend", erzählt er.

Auch der zweijährige Anton ist sein Patient. Sein Vater schätzt das Medizinteam der Klinik. "Die Ärzte sind freundlich, die erklären es auf Augenhöhe. Es ist nicht jeder Mediziner und somit sagt einem nichts alles was und man mag es trotzdem verstehen, was mit seinem Sohn los ist", sagt er.

Erfolgsgaranten: Moderne Technik und engagierte Mitarbeitende

Neben den Ärztinnen und Ärzten trägt auch das Pflegepersonal zum Erfolg des Uniklinikums bei. Snježana Garić arbeitet als Pflegefachkraft in der Herzchirurgie der Uniklinik. Sie stammt aus Sarajevo und hat in einer kroatischen Kleinstadt ihren Beruf gelernt. Direkt nach ihrer Ausbildung kam sie nach Großhadern, wo sie mittlerweile seit 22 Jahren angestellt ist. "Ich wollte mein Leben lang immer den anderen so ein bisschen unter die Arme greifen", sagt sie. Zu sehen, dass es anderen Menschen wieder besser geht, erfüllt Snježana Garić. "Man freut sich mit den Patienten, wenn es ihnen gut geht. Man ist traurig, wenn es Patienten schlecht geht. Mit der Zeit lernt man, damit umzugehen."