40 Schneedrifter am Sudelfeld: Polizei verstärkt Kontrollen

Schneedrifter haben in der Nacht zum 3. Januar auf dem Sudelfeld in Oberbayern die Polizei auf den Plan gerufen. Rund 20 Zentimeter Schnee auf der Fahrbahn haben laut Polizei Brannenburg eine Vielzahl an Autofahrern angelockt.

Hochmotorisierte Fahrzeuge auf kurviger Bundesstraße

Die Fahrer wollten dort ihre Fähigkeiten auf der kurvigen Strecke der B 307 testen. Der Polizei ist die Unsitte bereits seit Jahren bekannt, deshalb fuhr sie verstärkt Streife und stieß kurz nach Mitternacht auf etwa 40 Fahrzeuge, verteilt auf die diversen Parkplätze am Sudelfeld. Darunter waren laut Polizei teils hochmotorisierte Pkw. In den schneebedeckten Kurven habe man bereits viele Driftspuren feststellen können, auf "frischer Tat" sei jedoch niemand erwischt worden.

Schneedrifter teils zwei Stunden angereist

Die "Fahrzeug-Enthusiasten", wie sie die Polizei bezeichnet, kamen aus verschiedenen Landkreisen angefahren, unter anderem aus Oberbayern und einige aus Österreich. Teilweise sei eine Anfahrt von zwei Stunden in Kauf genommen worden für das Driftabenteuer am Sudelfeld. Die Beamten redeten den Fahrern ins Gewissen. Einige Verkehrsteilnehmer seien danach umgehend nach Hause gefahren. Die Polizei kündigte am Sudelfeldpass weiterhin verstärkte Kontrollen an. Hobby-Drifter erwarte eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, welche ein Bußgeld, sowie teils Punkte in Flensburg nach sich ziehe.

Zwei Tote durch Drift-Unfall

Laut Polizei ist das Sudelfeld in der Drift-Szene bekannt. 2017 haben Driftversuche mutmaßlich einen tödlichen Unfall verursacht. Damals stürzte ein Auto in ein Bachbett. Zwei junge Tiroler, 20 und 21 Jahre alt, kamen ums Leben.

Im Sommer wird das Sudelfeld gerne von einer Gruppe wagemutiger Motorradfahrer befahren, die sich verstärkt in die Kurven legen. Weil dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden können, prüfen die Behörden ein mögliches Fahrverbot für Motorräder auf der B 307.