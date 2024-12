40.000 Lichter leuchten zur Weihnachtszeit in Balzhausen

Jeden Tag um 17 Uhr geht’s los: Mehr als 40.000 Lichter locken Menschen nach Balzhausen. In der 1.200-Einwohner Gemeinde bei Thannhausen im Landkreis Günzburg erstrahlt seit mehr als 20 Jahren das Weihnachtshaus von Josef Glogger. Leuchtende Krippenfiguren zieren von Anfang Dezember bis Mitte Januar den Garten des Hauses.

Austausch und Freude vor dem Lichtermeer

Sechs Wochen lang ist Glogger rund acht Stunden am Tag mit dem Aufbau des Weihnachtshauses beschäftigt. Früher hat er die viele Arbeit gemeinsam mit seiner Frau Erika erledigt, die im letzten Jahr an den Folgen einer Leukämie verstarb. Glogger freut sich über den Kontakt mit seinen Gästen – ganz besonders seit er allein im Haus wohnt und er freut sich darüber, Menschen in der kalten Jahreszeit ein bisschen Glück und Freude zu schenken.

Die Krippe am Weihnachtshaus steht nicht still

Für seine Gäste baut Glogger in seiner Garage auch weiterhin neue Figuren. Die mehr als 30, die er bereits hat, arrangiert er in der Vorweihnachtszeit immer wieder neu: "Am Tag vor dem Heiligen Abend wird die Heilige Familie mit dem Jesuskind in der Krippe platziert. Nach dem Heiligen Abend kommen an dieser Stelle die Heiligen Drei Könige, die marschieren dann auch über den Steg und sind dann am 6. Januar an der Krippe beim Jesuskind", erzählt Glogger.

Spenden für die Krebsforschung

Die Besucher danken es Josef Glogger mit viel Lob und mit Spenden für Glühwein und Punsch. Den Erlös reicht Josef Glogger weiter ans Universitätsklinikum Ulm, um damit die Forschung gegen Blutkrebs zu unterstützten.