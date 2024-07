16 Bier einzeln mit Karte bezahlt - Polizeieinsatz in Mamming

Ein 21-Jähriger sitzt am Montagabend in einem Mamminger Restaurant. Er bestellt ein Bier und bezahlt es mit der EC-Karte. Das macht er auch beim zweiten Bier so. Und beim dritten. Am Ende sind es 16 Glas Bier. Das gab Ärger mit dem Wirt. Schließlich musste sogar die Polizei kommen.

Zum Artikel: Darum dürfte es das Bargeld noch eine Weile geben

Wirt ärgert sich über Transaktionsgebühren - Hausverbot für Gast

Aufgrund der Transaktionsgebühren, so ein Sprecher der Dingolfinger Polizei, war die Art der Zahlung der 16 Biere für den Wirt "eine eher ungünstige Art, die Zeche zu begleichen". Doch der Gast blieb absolut uneinsichtig. Schließlich rief der Gastronom die Polizei.

Auch den Beamten gegenüber zeigte sich der 21-jährige Mann aus Lettland unkooperativ und renitent. Dazu kamen laut einem Polizeisprecher Verständigungsprobleme. Der Gast wurde aus dem Restaurant geleitet und bekam Hausverbot. Zu Straftaten kam es nach Polizeiangaben nicht.

Geldkarte muss nicht akzeptiert werden

Grundsätzlich können zum Beispiel Restaurantbesitzer hierzulande bestimmen, ob und welche Kartenzahlung sie akzeptieren und auch ab welchem Betrag. Sie ist aber immer mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden. Eine Pflicht, auch Kartenzahlung zuzulassen, gibt es nicht.

Kartenzahlung im Baltikum auch bei kleinen Beträgen erwünscht

In der Heimat des Mannes wird die Kartenzahlung jedoch anders gehandhabt als in Deutschland. In Lettland ist das Begleichen von Rechnungen auch schon bei kleineren Beträgen ausdrücklich erwünscht.

Im Alltag der Letten herrscht ein hohes Maß an Digitalisierung, Personalweise sind zum Beispiel auch digital. Vielleicht wusste der Mann nach dem sechzehnten Bier einfach nicht mehr, wo er gerade ist.