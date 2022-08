BR-Radltour 2022 Emotionaler Abschluss in Gunzenhausen

Die 513 Kilometer sind geschafft und die 800 Radlerinnen und Radler feierten sich nach der Zieldurchfahrt selbst, nachdem sie kurz zuvor von 4.000 Menschen entlang des Straßenrandes frenetisch empfangen worden waren. Die einen verdrückten ein paar Tränchen, die anderen tanzten und anderer schaute ungläubig in die Menschenmenge und genoss ein kühles Bier.

Auf den ersten Kilometern der Abschlussetappe hatte Ministerpräsident Markus Söder zusammen mit Finanzminster Albert Füracker und BR-Intendantin Katja Wildermuth das Feld angeführt. Söder war vor 30 Jahren Volontär beim Bayerischen Rundfunk, damals gab es die BR-Radltour schon. "Die war natürlich immer präsent, aber es hat sich viel verändert. Aber Bayern bleibt gleich, der Bayerische Rundfunk gehört zu Bayern und Natur und Radeln hat heute noch einmal eine ganz andere Bedeutung", so Söder.

Die letzte der sechs Etappen startete in Dietfurt an der Altmühl, die Mittagspause wartete nach knapp 59 Kilometer am schönen Brombachsee. Hier wurde eine gute alte Tradition gepflegt: Die Polizeibeamten, die bei der Radltour für die Sicherheit sorgen, sangen zwei Lieder für die Teilnehmer und wurden frenetisch dafür gefeiert.