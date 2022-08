BR-Radltour 2022 Etappe 3 führt von Landau/Isar nach Freising

Bereits um 8.30 Uhr fiel der Startschuss in Landau an die Isar Richtung Freising, wo die Radlerinnen und Radler gegen 16.20 Uhr am Stadtplatz empfangen werden. Die Mittagspause ist für 11.30 Uhr in Ergolding geplant.

Die dritte Etappe der BR-Radltour 2022 startete um 8.30 Uhr in Landau an der Isar und führt über die Wasserpause in Dornwang nach Ergolding, wo die Radlerinnen und Radler am THW-Gelände ihre Mittagspause abhalten. Um 13.30 Uhr zieht der Radlertross weiter nach Freising.

16.20 Uhr: Ankunft in Freising

Nach rund 90 gefahrenen Kilometern wird der Radlerwurm gegen 16.20 Uhr das Ziel erreichen - den Stadtplatz in Freising.

Bayern 1 mit The Hooters

Um 17 Uhr ist Einlass auf dem Veranstaltungsgelände am Volksfestplatz an der Luitpoldstraße in Freising. Hier wartet auf Jung und Alt ein unterhaltsames Programm mit zahlreichen Promotion- und Aktionsständen des Bayerischen Rundfunks sowie der Partner und Sponsoren der BR-Radltour.