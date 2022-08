BR-Radltour 2022 Etappe 3: Der Radlertross erreicht Freising

Tausende Freisinger kamen in die Innenstadt, um die Radlerinnen und Radler herzlich zu begrüßen. Die Stadtkapelle stimmte die Besucher musikalisch auf den Empfang ein und Friedrich „Friedi“ Kühne zeigte auf einer Slackline, die zwischen zwei Häusern gespannt war, dass man in luftiger Höhe mehr machen kann, als nur hin- und herzugehen. Das Publikum schaute die ganze Zeit gespannt nach oben und war von der Vorführung begeistert.

Der in Freising lebende Leiter der Staatskanzlei, Florian Herrmann, stand als Zuschauer am Straßenrand und sagte danach im exklusiven BR24-Interview: "Es war ein total herzlicher Empfang. Es ist aber auch toll, 800 Radlerinnen und Radler zu sehen, die mit bester Stimmung und strahlend ins Ziel fahren." Obwohl Herrmann selbst auch gern radelt, kommt es laut eigener Aussage viel zu kurz.

"Dahoam is Dahoam"-Darsteller Jonathan Gertis alias Christian Preissinger freute sich auch riesig am Mikrofon von BR-Moderator Roman Roell, dass die BR-Radltour in diesem Jahr ihre Zelte in seiner Heimatstadt aufschlägt.