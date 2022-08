BR-Radltour 2022 Premiere: Kein Regen bei Einfahrt in Aichach

Die Zielankunft der vierten Etappe der BR-Radltour bot eine richtige Premiere. Zum ersten Mal fuhren die Radlerinnen und Radler ohne Regen in Aichach ein. Die Stadt war schon zwei Mal Zielort der Tour - jedes Mal hatte es in Strömen geregnet. Diesmal meinte es der Wettergott besser mit den Radlerinnen und Radlern, vielleicht sogar ein bisschen zu gut. Viele der Teilnehmer hatten mit den Temperaturen zu kämpfen, die deutlich über 30 Grad lagen.

3.000 Menschen stellten sich zum Teil in die pralle Sonne, um die 800 Teilnehmer zu begrüßen. Schon kurz nach dem Start in Freising hatte sich gezeigt, wie beliebt die BR-Radltour ist. Alleine in Allershausen waren bei der Durchfahrt mehrere Hundert Menschen im Ort verteilt am Straßenrand, in anderen Gemeinden spielten sogar Musikkapellen für das Peloton.