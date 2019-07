Anmeldung BR-Radltage BR-Radltour-Luft schnuppern

Als Teilnehmer der BR-Radltage fahren Sie mit 1100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der BR-Radltour die erste oder letzte Etappe der diesjährigen Jubiläumstour. Gefahren wird auf abgesicherten Straßen. Die Tour wird von Polizei, Sanitätern, THW (Besenwagen), sowie Fahrrad- und Motorradordnern begleitet.

Neben einem attraktiven Rahmenprogramm während des Tages, findet am Abend jeweils ein Open-Air Konzert statt, zu dem Sie herzlich eingeladen sind und freien Eintritt haben.

Die BR-Radltage 2019 im Überblick Sonntag, 28. Juli

Bad Staffelstein - 75 Kilometer Samstag, 3. August 2019

Bad Füssing - 69 Kilometer Parkplatzmöglichkeit Parkwiese an der Auwaldstraße Freibad, Gartenstraße 25 Eintreffen im Startbereich

für Briefing, Aufwärmgymnastik etc. Spätestens 08.30 Uhr Spätestens 08.30 Uhr Start ca. 09.00 Uhr

Bad Staffelstein,

Kurpark/Parkplatz AquaRiese ca. 09.00 Uhr

Bad Füssing,

Sportplatz Inntalstraße Pausenstationen Coburg, Seßlach Bayerbach, Bad Birnbach, Bad Griesbach Auftritt während der Mittagspause Ringlstetter und Band

in Seßlach Schlagerstar Nicki

in Bad Griesbach Ziel ca. 16.15 Uhr,

Bahnhofstraße Bad Staffelstein ca. 16.15 Uhr,

Kurallee Bad Füssing Duschmöglichkeit Bei Vorzeigen Ihres Teilnehmerarmbandes kostenloser Eintritt zum Badesee (Ostsee) Bei Vorzeigen Ihres Teilnehmerarmbandes kostenloser Eintritt ins Freibad (Gartenstraße) Open Air Kurpark,

Einlass ab 17.00 Uhr:

BAYERN 1 Disco mit Thomas Gottschalk und Fritz Egner, im Vorprogramm sowie Ausklang bis 24.00 Uhr mit der BAYERN 1 Band Sportplatz an der Inntalstraße, Einlass bereits ab 13.00 Uhr*:

Claudia Koreck, im Vorprogramm Kabarettist Martin Frank, Ausklang bis 24.00 Uhr mit DJ Tobi Ruhland

* Für Nicht-Radler ist in Bad Füssing bereits ab dem frühen Nachmittag etwas geboten: Ebenfalls auf dem Sportplatz an der Inntalstraße findet der "Dahoam is Dahoam"-Familientag statt. Dabei können Fans der beliebten BR-Serie ihre Stars live und hautnah erleben – begleitet von buntem Bühnenprogramm, Autogrammstunden, Musik und vielen unvergesslichen Momenten.

Anmeldung für die BR-Radltage

Die Teilnahme am BR-Radltag ist kostenlos. Nach Ihrer erfolgten Anmeldung über untenstehenden Link erhalten Sie Ihre Teilnahmebestätigung mit personalisierter Teilnehmernummer per Mail. Bitte beachten: Ausschließlich Ihre individuellen Akkreditierungsbänder, welche Sie vor Ort beim Check-in in Bad Staffelstein oder Bad Füssing erhalten, berechtigen Sie zur Teilnahme.

Akkreditierung / Check-in Für BR-Radltag

Bad Staffelstein (Rundkurs) Für BR-Radltag

Bad Füssing (Rundkurs) Zelt bei Adam Riese Halle,

St.-Georg-Straße 12,

96231 Bad Staffelstein Kur- & GästeService,

Rathausstraße 8,

94072 Bad Füssing Vorab Check-in DO 25. Juli / FR 26. Juli

09.00 – 19.00 Uhr

SA 27. Juli

09.00 – 12.00 Uhr SA 27. Juli / SO 28. Juli

10.00 – 15.00 Uhr

MO 29. Juli – FR 2. August

09.00 – 18.00 Uhr Check-in am Veranstaltungstag SO 28. Juli

06.00 – 08.00 Uhr SA 3. August

06.00 – 08.00 Uhr

Solange der Vorrat reicht gibt es bei der Akkreditierung vor Ort ein Funktionsshirt und eine weitere kleine Überraschung für jede angemeldete Person.

Wichtige Hinweise

Für Ihr leibliches Wohl in der jeweiligen Mittagspause sowie an den Abenden wird von örtlichen Gastronomen bestens gesorgt. In der sogenannten Wasserpause am Vormittag werden Sie kostenlos mit Getränken versorgt.

Am Eingang zum Veranstaltungsgelände am jeweiligen Abend werden aus Sicherheitsgründen Einlasskontrollen durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass Taschen und Rücksäcke, die größer als DIN A4-Format sind, nicht mit auf das Gelände gebracht werden dürfen. Pro Person wird eine PET-Flasche á 0,5l zugelassen.

Wir bitten Sie um pünktliches Erscheinen zum Check-in sowie zum Startbereich, da pünktlich gestartet werden muss.

Hier geht's zur Anmeldung.

Datenschutzbestimmungen.